Okoli 23 milijonov otrok zaradi pandemije ni prejelo osnovnih cepiv

"Zaradi pandemije in z njo povezanih motenj izgubljamo dragoceno prednost na tem področju, česar si ne moremo privoščiti, posledice pa bodo izgubljena življenja in dobrobit najbolj ranljivih članov naših skupnosti," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore

Lani okoli 23 milijonov otrok ni prejelo osnovnih cepiv v okviru rutinskih storitev imunizacije, kar je 3,7 milijona več otrok kot leta 2019, so danes sporočili iz Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zaradi pandemije covida-19 je namreč prišlo do prekinitve programov cepljenja v večini držav.

Lani do 17 milijonov otrok ni prejelo niti enega cepiva, s čimer se še povečuje ogromna neenakost glede dostopa do cepiv. Večina teh otrok namreč živi na območjih z omejenim dostopom do osnovnih zdravstvenih in ključnih socialnih storitev. Najhuje sta prizadeti regiji WHO jugovzhodne Azije in vzhodnega Sredozemlja.

"Države si na vse načine prizadevajo dobiti cepivo proti covidu-19, obenem pa nazadujemo na področju drugih cepiv, zaradi česar otroke ogrožajo hude bolezni, ki pa jih je mogoče preprečiti, kot denimo ošpice, otroška paraliza ali meningitis," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

Zaradi okrnjenega dostopa do zdravstvenih storitev in imunizacije med pandemijo covid-19 se je število otrok, ki niso prejeli niti prvega odmerka cepiv, povečalo v vseh regijah. V primerjavi z letom 2019 je 3,5 milijona več otrok zamudilo prvi odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskem kašlju, tri milijone več otrok pa ni prejelo prvega odmerka cepiva proti ošpicam.

"To bi moralo biti dovolj jasno opozorilo, da zaradi pandemije in z njo povezanih motenj izgubljamo dragoceno prednost na tem področju, česar si ne moremo privoščiti, posledice pa bodo izgubljena življenja in dobrobit najbolj ranljivih članov naših skupnosti," pa je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Unicef in WHO še opozarjata, da državam grozi ponoven pojav ošpic in drugih bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti s cepljenjem. S tem je tudi ogrožen napredek na področju rutinske imunizacije, so prepričani. Zato pozivajo k nujni obuditvi rutinske imunizacije in vlaganju v to področje.