Dvajsetletniku iz Krope, ki naj bi načrtoval strelski pohod, pogojna kazen in zdravljenje

"Obžalujem, da je prišlo do tega in se vsem globoko opravičujem," je poudaril

Kranjsko okrožno sodišče je dvajsetletniku iz Krope, ki naj bi spomladi načrtoval strelski pohod, danes za kaznivo dejanje poskusa nedovoljenega prometa z orožjem izreklo osemmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo petih let. Hkrati mu je odredilo obvezno zdravljenje in mu odpravilo pripor. Obtoženi je tako od danes znova na prostosti.

Obtoženec je ob današnjem začetku glavne obravnave, ki je sledila torkovemu zaslišanju sodnega izvedenca za psihiatrijo, očitano kaznivo dejanje poskusa nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom priznal. Ob tem je dejal, da svoja dejanja obžaluje. "Obžalujem, da je prišlo do tega in se vsem globoko opravičujem," je poudaril.

Obtoženec je že pred preiskovalnim sodnikom priznal, da je skušal iz ZDA po pošti v Slovenijo pridobiti polavtomatsko pištolo znamke Glock in avtomatsko strelno orožje znamke Remington ter strelivo. Orožje je naročil preko temnega spleta in zanj plačal okoli 5000 evrov. Vendar pa krivde na predobravnavnem naroku ni priznal, saj je bilo treba prej razrešiti vprašanje, ali je bil sposoben razumeti pomen svojih ravnanj in jih tudi obvladati.

Sodni izvedenec za psihiatrijo, med zaslišanjem katerega je bila javnost v torek zaradi interesa varstva osebnega življenja obtoženca izločena, je ocenil, da obtoženi v času dejanja ni bil neprišteven, temveč bistveno zmanjšano prišteven.

Glede na oceno izvedenca je tožilka Helga Dobrin na današnjem naroku za izrek kazenske sankcije, ki je sledil obtoženčevemu priznanju krivde, oblikovala kaznovalni predlog, in sicer, da se obtoženemu za poskus nedovoljene pridobitve orožja izreče osem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo petih let in varnostnim nadzorstvom oziroma zdravljenjem na prostosti, kar pomeni obiskovanje ustrezne zdravstvene ustanove in psihološke svetovalnice.

"Po skrbni oceni vseh dokazov, ki mi jih je policija predložila, sem ocenila, da je izkazano samo kaznivo dejanje, za katerega sem vložila obtožnico in za katerega je bil tudi obsojen."



Helga Dobrin,

tožilka

Sodnica Andrijana Ahačič je predlogu tožilke v celoti sledila. Kot je pojasnila, se je za tako dolgo preizkusno dobo odločila, ker je po mnenju izvedenca za obtoženega primerno zdravljenje v daljšem časovnem obdobju. Če obtoženi ne bo izvajal navodil glede zdravljenja, mu sodišče lahko izreče zaporno kazen, v katero bi se štel tudi čas, ki ga je prebil v priporu.

Obtoženi, ki so ga na sodišče pripeljali iz Maribora, kjer je prestajal pripor, je po izrečeni sodbi, ki sicer še ni pravnomočna, odšel na prostost. Obtoženi in njegov zagovornik Janez Koščak sta sodišče zapustila brez besed in sodbe nista komentirala. Tožilka pa je pojasnila, da sta njen kaznovalni predlog in sodba sodnice sledili ugotovitvam izvedenca, ki je ob obtoženčevem zdravljenju v času pripora že ugotovil določen napredek.

Dvajsetletnik je bil v priporu, ki se je izvajal v psihiatrični kliniki, od aprila letos, ko so ga gorenjski kriminalisti aretirali. Prijeli so ga po obvestilu ameriških varnostnih organov, ki so pri pregledu našli naročeno orožje, skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici. Kriminalisti so tedaj ugotovili, da je osumljenec orožje kupil zato, da bi ga iz maščevanja uporabil za množični poboj v nekaterih gorenjskih javnih ustanovah.

Vendar je tožilstvo obtoženega preganjalo le za poskus kaznivega dejanja nedovoljene trgovine z orožjem. Kot je pojasnila tožilka, policija ni zbrala dovolj dokazov, da bi obtoženemu očitali še kakšno drugo kaznivo dejanje. Njegovi načrti so bili namreč samo na ravni naklepa. Tisto, kar nekdo zgolj razmišlja, pa ni kaznivo.

Da bi obtoženemu lahko očitali denimo poskus uboja ali umora, bi moral svoje načrte začeti izvrševati. "Po skrbni oceni vseh dokazov, ki mi jih je policija predložila, sem ocenila, da je izkazano samo kaznivo dejanje, za katerega sem vložila obtožnico in za katerega je bil tudi obsojen," je pojasnila tožilka.