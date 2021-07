Janša: »Sami bomo krivi, če se jim pravočasno ne zoperstavimo«

Premier Janez Janša je po porazu na referendumu zaostril retoriko do tistih, ki so kritični do njegove vlade

Velika zaveznika in somišljenika: madžarski premier Viktor Orban in slovenski premier Janez Janša

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Janez Janša po velikem porazu na referendumu nadaljuje svojo retoriko sovraštva do drugače mislečih in tistih, ki ne podpirajo njegove vlade. V pogovoru za revijo Prijatelji Radia Ognjišče je denimo dejal, da je "oživljanje totalitarne levičarske ideologije v relativno mladi demokraciji zelo nevarno".

"Tisti, ki grozijo z nacionalizacijo, ukinitvijo parlamentarne demokracije, izstopom iz evro območja in celo s smrtjo, mislijo namreč krvavo resno. In roko na srce, tudi sami bomo krivi, če se jim pravočasno ne zoperstavimo," je dodal premier.

V pogovoru se dotaknil tudi napadov na "osamosvojitelje" in ocenil, da so "tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, prišli v ospredje takoj po tistem, ko smo si takšno Slovenijo izborili".

"Ni vidnega posameznika, ki se v času osamosvajanja ne bi zoperstavil realnim ukrepom osamosvojitve z glasovanjem proti ključnim zakonom, podpisu Deklaracije za razorožitev Slovenije ipd. in ki v državi, ki je ni želel, ne bi napredoval. Postali so predsedniki parlamenta, ambasadorji, ministri, rektorji, guvernerji centralne banke ... Ni da ni," je dejal Janša.

Napadel je tudi civilno družbo, ki po njegovem to ni, "pač pa gre večinoma za slabo zamaskirano podporno falango levice, ki vpije o svobodi in enakosti, obenem pa skrbno čuva in ščiti svoje privilegije".