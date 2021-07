V Angliji odpravljajo ukrepe

Ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask nista več obvezna

Boris Johnson

V Angliji danes odpravljajo ukrepe, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Zaradi naraščanju števila okuženih pa številni opozarjajo, da je ukrep preuranjen, premier Boris Johnson pa ljudi poziva, naj ostanejo previdni.

Od danes v Angliji ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask nista več obvezna. Odpravili so tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov, nočni klubi in diskoteke pa lahko znova sprejemajo goste.

Vlada se je za odpravo ukrepov odločila, ker sta precepljeni več kot dve tretjini odraslih prebivalcev. Naval na bolnišnice je manjši, zato se bo po oceni vlade zdravstveni sistem lahko spopadel z okužbami.

A številni so do odprave zapovedane medsebojne razdalje kritični, saj na Otoku znova beležijo naraščanje števila okuženih, kar je predvsem posledica različice delta, ki se širi precej hitreje kot prejšnje različice. Od prvega julija so zabeležili več kot pol milijona okužb, samo v soboto pa 54.000.

Ob naraščanju števila okuženih številni opozarjajo, da je ukrep preuranjen, premier Boris Johnson pa ljudi poziva, naj ostanejo previdni.

Zaradi stika z okuženim je v samoizolaciji tudi premier Boris Johnson, ki je sicer koronavirus lani že prebolel.

V nedeljo je ljudi pozval, naj bodo kljub odpravi ukrepov še naprej previdni in naj upoštevajo soljudi ter tveganja, ki jih bolezen prinaša. Ob tem je pozval državljane, naj se odzovejo na vabilo za drugi odmerek cepiva. Dodal je, da je zdaj pravi trenutek za zaključno fazo odpiranja države.

"Če tega ne bomo storili zdaj, se moramo vprašati, ali bomo to sploh kdaj storili. Toda še vedno moramo to narediti zelo previdno. V mislih moramo imeti, da je virus na žalost še vedno tu. Število okužb se viša, opazujemo lahko izjemno kužno različico delta."

