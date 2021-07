Umrl karikaturist, avtor kontroverzne karikature preroka Mohameda

Kurt Westergaard je bil star 86 let

Včeraj je več danskih medijev poročalo, da je umrl znani danski karikaturist Kurt Westergaard. Po pisanju danskega časnika Berlingske, ki navaja izjave svojcev, je umrl po dolgotrajni bolezni. Za druge medije so smrt potrdili njegovi nekdanji sodelavci in prijatelji.

Westergaard je postal znan po vsem svetu leta 2005, ko je danski časnik Jyllands-Posten objavil serijo karikatur preroka Mohameda, ki so sprožile silovito jezo muslimanov po vsem svetu, za Dansko pa najhujšo zunanjepolitično krizo po koncu druge svetovne vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kurt Westergaard

© BBC / Flickr

Štiri mesece po sporni objavi so namreč te karikature postale povod za množične in pogosto nasilne proteste v vrsti muslimanskih držav. Med drugim so bila večkrat napadena veleposlaništva Danske in Norveške, na desetine ljudi je umrlo. Med Dansko in več državami pa so izbruhnili diplomatski spori. Obenem so takratni dogodki sprožili širšo razpravo o tem, kje so meje svobode izražanja in religije.

Westergaard je bil sicer le eden od karikaturistov, ki so se odzvali na poziv konservativnega Jyllands-Postena, a prav njegova upodobitev Mohameda je med muslimani sprožila največ ogorčenja. Preroka je namreč narisal s turbanom v obliki bombe. Od takrat so ga spremljali telesni stražarji. Leta 2010 je za las ušel napadu 28-letnika, ki je s sekiro vdrl v njegovo hišo.

k1VQSn0NPWU

rCY4w74bNWA

PREBERITE TUDI: