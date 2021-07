Muslimani v Sloveniji bodo veliki muslimanski praznik obeležili v ljubljanski džamiji

Jutri osrednja bajramska slovesnost

Džamija v Ljubljani

© Borut Krajnc

Muslimani od 20. do 23. julija praznujejo kurban bajram, veliki muslimanski praznik. Osrednja bajramska slovesnost bo v torek potekala v Ljubljani v Muslimanskem kulturnem centru. Bajramsko molitev bo vodil mufti Nevzet Porić, ki bo tudi nagovoril zbrane vernike, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Pri vstopu v džamijo in druge objekte bo obvezno razkuževanje rok, nošenje zaščitne maske in upoštevanje medsebojne razdalje. Vsa navodila so podana v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in odločbami vlade, so navedli v islamski skupnosti.

Ob prazniku vsako leto tudi romajo v Meko. "Hadž oz. romanje je simbol enotnosti, globokega verovanja, vendar tudi sprejemanja raznolikosti med ljudmi. Hadž nas uči, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline bistvene za skladen odnos med ljudmi," so zapisali. Letos se romanja v Meko ne bo udeležil nihče iz Slovenije, saj bo število vernikov zaradi pandemije covida-19 omejeno, so pojasnili.

Bajramska molitev bo organizirana tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

"Blagoslovljeni dnevi bajrama so trenutki, ko se ozremo okoli sebe in se posvetimo sebi, svojim bližnjim, sosedom in prijateljem. To je obdobje, ko iščemo medsebojno odpuščanje in se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje, v katerem se nahajamo," so poudarili.

Bajramska molitev bo organizirana tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu, so še navedli v Islamski skupnosti v Sloveniji.