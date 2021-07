VIDEO: Strelski obračun prekinil tekmo

Dostopnost orožja je glavni razlog, zakaj je v ZDA nasilje s strelnim orožjem tako pogosto

Strelski obračun med doslej še neznanimi storilci v dveh avtomobilih je v soboto zvečer povzročil paniko na stadionu baseballa v Washingtonu, kjer je bila tekma med domačo ekipo Nationals in gostujočo ekipo Padres iz San Diega. Lažje ranjene so bile tri osebe.

Storilci so se spopadli na ulici South Capitol v neposredni bližini baseballskega stadiona. Ranjena je bila ženska, ki je pred stadionom čakala na prevoz z Uberjem, v bolnišnici pa sta se oglasila dva moška s strelnima ranama, ki sta končala v obravnavi policije zaradi suma vpletenosti v strelski obračun.

Ko so odjeknili streli, ni bilo jasno, ali se to dogaja na stadionu ali zunaj njega. Med 33.000 gledalci in ostalimi na tekmi je zavladal preplah in kaos. Igralci so se umaknili na svoje klopi, gledalci pa začeli bežati proti izhodom, na igrišče oziroma so se skušal skriti pri sedežih ali kje drugje.

Nekaj minut za streli so sicer na ekranih stadiona videli napis, da se streljajo zunaj stadiona, obiskovalcem so zato svetovali, naj ostanejo v notranjosti stadiona. Kmalu zatem so tekmo uradno prekinili in stadion izpraznili.

Županja Washingtona Muriel Bowser je skupaj z lastnikom ekipe Washington Nationals Markom Lernerjem sporočila, da tekma oziroma gledalci ali ekipi niso bili tarča napada. Pohvalila sta tudi vse navijače in gledalce, ki so upoštevali navodila, ter se zahvalila gasilcem, policistom in zdravstvenim delavcem, ki so posredovali.

S strelnim orožjem povprečno na dan ubitih 54 oseb. Dostopnost orožja pa je glavni razlog, zakaj je v ZDA nasilje s strelnim orožjem zelo pogosto. Zaradi številnih strelskih pohodov v ZDA je je strožjo zakonodajo o orožju napovedal tudi ameriški predsednik Joe Biden.

32oMJ-ag2TM

QNnpqLYIDMY

-EY0qhCtTDc