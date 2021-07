STA že 200 dni brez plačila

Janševa vlada na očeh domače in svetovne javnosti uničuje tiskovno agencijo

Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič

© Borut Krajnc

Danes mineva 200 dni, odkar Slovenska tiskovna agencija (STA) opravlja javno službo brez plačila zanjo s strani vlade. Direktor agencije Bojan Veselinovič in uredniški kolegij STA ob tem opozarjata, da vlada na očeh domače in svetovne javnosti uničuje agencijo, ravnanje Ukoma pa vidita kot "pogajalsko izsiljevanje denarno ožete STA".

Kot so na STA zapisali v sporočilu za javnost, se s ponosom ozirajo na minulih 30 let in tudi letošnje polletje. "Kajti obSTAli smo!" so dodali.

Brez pomoči darovalcev v donatorski akciji sicer po njihovih opozorilih ne bi šlo. "Seveda pa tudi ne brez zvestih naročnikov, ki cenijo profesionalno delo novinarske ekipe, ki že drugič v več kot pol leta iz meseca v mesec ne ve, ali bo dobila plačo ali ne," do dodali.

"Tisti, ki se požvižgajo na zakonsko obveznost financiranja, so ob praznih obljubah o denarju za STA, zavezah in vedno novih pogojih, zdaj začeli trditi, da je ključ rešitve podpis pogodbe, s katero naj bi uredili vse," še opozarjata direktor agencije in uredniški kolegij.

"Tisti, ki se požvižgajo na zakonsko obveznost financiranja, so ob praznih obljubah o denarju za STA, zavezah in vedno novih pogojih, zdaj začeli trditi, da je ključ rešitve podpis pogodbe, s katero naj bi uredili vse."

Odzvali so se tudi na trditve Urada vlade za komuniciranje (Ukom), da STA dvojno zaračunava svoje vsebine, kar po njihovih navedbah ne drži. "Da to trdi tisti, ki iz državne blagajne že od januarja ne sprosti sredstev za STA, čeprav ga k temu obvezuje zakon, pa je vrhunec sprenevedanja," so še dodali.

Kot še opozarjajo, vlada in Ukom "na očeh domače in svetovne javnosti uničujeta agencijo, ki je v vrhu slovenskih medijev po inovativnosti in razvoju novih produktov, verodostojen in iskan partner v mednarodnih projektih ter ima vsebinsko kakovosten novičarski servis".

"Od tod do fotografiranja porok, s čimer naj bi se po mnenju direktorja Ukoma Uroša Urbanije lahko rešili na STA, res ni daleč. A kdor vsaj malo pozna agencijsko novinarstvo, ve, da to vodi v brezno."

Letno pogodbo z ustanoviteljem, o kateri tečejo pogovori, na STA sicer čakajo že od lanskega decembra. A besedilo pogodbe v obliki, kot jo predlaga Ukom, zanje ni sprejemljivo, saj "STA spreminja v vladno formacijo za množično fotografsko in vestičarsko proizvodnjo". Ravnanje Ukoma tako vidijo kot pogajalsko izsiljevanje denarno ožete STA v nasprotju z več veljavnimi zakoni.

"Od tod do fotografiranja porok, s čimer naj bi se po mnenju direktorja Ukoma Uroša Urbanije lahko rešili na STA, res ni daleč. A kdor vsaj malo pozna agencijsko novinarstvo, ve, da to vodi v brezno," še opozarjajo. Temu pa se bo STA, kot napovedujejo, poskušala izogniti z vsemi močmi in v zavezništvu z javnostjo.