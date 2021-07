Hrvaška za vstop v schengen porabila že več kot 250 milijonov evrov

Med drugim so za nadzor meje z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo nabavili brezpilotna letala, helikopterje in plovila

Andrej Plenković



Hrvaška je za priprave na vstop v območje schengna doslej namenila več kot 250 milijonov evrov iz različnih skladov Evropske unije, so potrdili na hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim so za nadzor meje z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo nabavili brezpilotna letala, helikopterje in plovila.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v zadnjem času večkrat izrazil pričakovanje, da bo Hrvaška postala članica schengenskega območja leta 2022. V Zagrebu upajo, da se bo politična razprava o vstopu države v schengen začela že ob koncu slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Hrvaška je po vstopu v EU 1. julija 2013 za priprave na članstvo v schengnu imela na voljo 120 milijonov evrov v okviru schengenskega instrumenta. Denar so vložili v tehnično opremo za nadzor meje s Srbijo ter nakup ladij in plovil za nadzor meje na rekah in morju ter dveh helikopterjev in druge opreme, danes poroča Večernji list, ki se sklicuje na podatke hrvaškega notranjega ministrstva.

V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 je Hrvaška iz sklada EU za notranjo varnost (ISF) nato prejela 32,6 milijona evrov za nakup različne tehnične opreme za nadzor meje, kot so brezpilotna letala, termovizijske kamere, terenska vozila in podobno. Dobila je tudi dodatna sredstva za tehnično opremljanje mejnih prehodov, vključno s schengenskim informacijskim sistemom (SIS). Bruselj je odobril 65 projektov, za katere je v celoti prispeval dodatnih več kot 58 milijonov evrov, navaja zagrebški časnik.

Hrvaška je tudi že sodelovala v operacijah agencije EU za mejno in obalno stražo (Frontex) na morju. V ta namen je iz skladov EU dobila 18,8 milijona evrov za nakup dveh plovil ter dodatnih termovizijskih kamer. Zaradi okrepljenega migrantskega pritiska na meji je Hrvaška za nadzor meje dobili od ISF še dodatnih 32,5 milijona evrov. S tem denarjem so izplačali tudi nadurno delo policistov, njihovo prehrano, namestitev, gorivo, zaščitno opremo, cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu in podobno.

Na hrvaškem notranjem ministrstvu so potrdili, da so za nadzor meje angažirali 6580 policistov. Lani so zabeležili 29.094 nezakonitih prehodov državne meje, kar je bilo za 43,47 odstotkov več kot v letu 2019. V prvi polovici letošnjega leta se je število nezakonitih prehodov meje znižalo za 15 do 18 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, je še objavil časnik.