Slovenija ni med članicami EU, ki najhitreje okrevajo

Izboljšana napoved slovenske gospodarske rasti je posledica boljših epidemioloških razmer v državi in njenih trgovinskih partnericah, je v napovedi makroekonomskih gibanj pojasnila Banka Slovenije

»Slovenija je med tistimi članicami EU, ki najhitreje okrevajo,« je 8. julija tvitnila vlada. Zatrdili so, da so ji Evropska banka za obnovo in razvoj, evropska komisija in Banka Slovenije v nekaj tednih napovedale boljšo gospodarsko rast.

Vlada je v tvitu povzela izjavo ekonomista Mateja Lahovnika, vodje vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo, ki jo je dal za oddajo Tema dneva na televiziji Nova24TV.

Po podatkih Eurostata je bil BDP Slovenije v letošnjem prvem četrtletju glede na lansko zadnje četrtletje za 1,4 odstotka višji. To je sicer nad povprečjem EU, a Slovenijo uvršča na 11. mesto med državami članicami.

V letošnjem prvem četrtletju je bil slovenski BDP za 3,4 odstotka nižji kot v zadnjem četrtletju leta 2019, ko na evropska gospodarstva še ni vplivala pandemija. Po tem rezultatu se Slovenija uvršča na 14. mesto.

