Na Hrvaškem med covidnimi bolniki v bolnišnicah velika večina necepljenih

Hrvaški minister za zdravje je sporočil, da so prejšnji mesec v hrvaških bolnišnicah zdravili 579 covidnih bolnikov, med katerimi jih kar 94 odstotkov ni bilo cepljenih

Utrinek z oddelka za covid-19 v eni od slovenskih bolnišnic

© Uroš Abram

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je sporočil, da so prejšnji mesec v hrvaških bolnišnicah zdravili 579 covidnih bolnikov, med katerimi jih kar 94 odstotkov ni bilo cepljenih. Hrvaško ministrstvo za zdravje je obenem okrepilo kampanjo za cepljenje, v kateri znane hrvaške osebnosti v video sporočilih izpostavljajo pomen cepljenja.

Beroš je na Twitterju zapisal, da so junija med covidnimi bolniki na zdravljenju v hrvaških bolnišnicah 94 odstotkov primerov predstavljali ljudje, ki se niso cepili proti covidu-19. "Matematika je jasna, cepivo proti covidu = zdravo in normalno življenje. Zaščitimo sebe in druge #CepiSe", je sporočil hrvaški minister za zdravje.

Na Hrvaškem so do nedelje zvečer v celoti cepili 40,54 odstotka polnoletnih državljanov, medtem ko se je vsaj z enim odmerkom cepilo 47,1 odstotka polnoletnih. Cepili so 39,2 odstotka celotnega prebivalstva, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Hrvaška vlada je načrtovala, da bodo do konca prejšnjega meseca z vsaj enim odmerkom cepili med 50 in 55 odstotkov prebivalstva. Cilj je sicer cepiti najmanj 70 odstotkov prebivalstva.

Zaenkrat pa so se vsi pozivi vlade k cepljenju izkazali za precej neuspešne.

Da bi okrepili kampanjo za cepljenje, sta hrvaško ministrstvo za zdravje in hrvaški zavod za javno zdravstvo naročila video sporočila, v katerih znane hrvaške osebnosti na družbenih omrežjih pričajo o svojih izkušnjah s covidom-19 in cepljenjem. Med drugimi so se v kampanjo vključili igralci Enis Bešlagić in Bojana Gregorić Vejzović, glasbenika Željko Bebek in Tonči Huljić, športnika Valent in Martin Sinković ter novinarja Zoran Šprajc in Andrija Jarak.

Hrvaško notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so od začetka leta do sredine julija odkrili 703 ponarejene PCR teste na novi koronavirus. Največ ponarejenih testov je bilo v vukovarsko-sremski županiji ob meji s Srbijo. Med tujimi državljani, ki so ponarejali teste, so bili tudi Slovenci, so navedli. Zaenkrat niso odkrili nobenega ponarejenega evropskega digitalnega covidnega potrdila.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 1543 testih zabeležili 18 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. "V državi je trenutno 685 aktivnih primerov. Na zdravljenju v bolnišnicah je 125 covidnih bolnikov, med katerimi jih 14 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev," je objavil hrvaški štab civilne zaščite.

