Kitajska ostro zanikala napad na Microsoft

Za napadiom naj bi stali hekerski skupini, znani pod imeni Advanced Persistent Threat 40 in Advanced Persistent Threat 31

Kitajska je danes ostro zanikala obtožbe ZDA, da stoji za velikim kibernetskim napadom na Microsoft, in s prstom pokazala na same ZDA, češ da so prav one "svetovni prvak" v kibernetskih napadih. Napadla je tudi ameriške zaveznice, ki so se priključile redki skupni izjavi, v kateri obsojajo napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so v ponedeljek Peking obtožile izvedbe marčevskega kibernetskega napada na Microsoft ter so v zvezi z njim obtožile štiri kitajske državljane.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob tem dejal, da predstavlja napad na Microsoft Exchange, pomemben poštni in koledarski strežnik, ki ga uporabljajo podjetja in druge organizacije po vsem svetu, del "vzorca neodgovornega, razdiralnega, destabilizacijskega vedenja v kibernetskem prostoru, ki predstavlja pomembno grožnjo našim gospodarstvom in nacionalni varnosti".

Kitajsko ministrstvo za državno varnost je po besedah Blinkna "ustvarilo ekosistem zločinskih pogodbenih hekerjev, ki izvajajo tako s strani države sponzorirane dejavnosti kot tudi kibernetski kriminal za lastne dobičke".

Ameriško pravosodno ministrstvo je obenem sporočilo, da so bili štirje kitajski državljani obtoženi napadov na računalnike več deset podjetij, univerz in vladnih teles v ZDA in tujini med letoma 2011 in 2018. Kradli naj bi zaupne poslovne informacije, delovali pa za kitajsko ministrstvo za državno varnost.

Predsednik ZDA Joe Biden je novinarjem dejal, da preiskavo še zaključujejo, nato pa bodo sprejeli protiukrepe. Potegnil je vzporednice s kibernetskimi napadi, za katere zahodne države obtožujejo Rusijo. "Kitajska vlada, podobno kot ruska, tega ne počne sama, a ščiti tiste, ki to počnejo, in jih morda tudi oskrbuje, da so to sposobni delati," je še dejal.

ZDA so poleg tega v ponedeljek z več zaveznicami - EU, zvezo Nato, Veliko Britanijo, Avstralijo, Novo Zelandijo, Kanado in Japonsko - uskladile skupno izjavo, v kateri obsojajo ravnanje Pekinga.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek v izjavi v imenu EU opozoril, da odločno zavračajo te zlonamerne kibernetske aktivnosti, ki se jih izvaja v nasprotju z normami odgovornega ravnanja država, ter pozivajo kitajske oblasti, "da upoštevajo ta pravila in ne dovolijo, da se njihovo ozemlje zlorablja za zlonamerne kibernetske aktivnosti".

Zveza Nato medtem v svoji izjavi, v kateri je izrazila solidarnost z napadenimi, krivde ni neposredno pripisala nikomur, je pa spomnila, da je več držav ugotovilo, da je odgovorna Kitajska.

Prvi uradni odziv Pekinga je sledil s strani kitajskih veleposlaništev v Avstraliji in na Novi Zelandiji, poroča AFP. Slednje je obtožbe označilo kot "povsem neutemeljene in neodgovorne", medtem ko je veleposlaništvo v Avstraliji uradno Canberro obtožilo, da "posnema retoriko ZDA".

"Splošno znano je, da ZDA brezvestno, množično in nediskriminatorno prisluškujejo številnim državam, tudi svojim zaveznicam," je v izjavi še sporočilo veleposlaništvo in ZDA označilo kot "svetovnega prvaka v zlonamernih kibernetskih napadih".

Zloraba Microsoftovega poštnega in koledarskega strežnika je spodkopala varnost in integriteto na tisoče računalnikov in omrežij po svetu. Prizadetih je bilo več deset tisoč organizacij - tudi vladnih in političnih, ne le podjetij - v ZDA, pa tudi drugod po svetu, vključno z EU.

Za napadiom naj bi stali hekerski skupini, znani pod imeni Advanced Persistent Threat 40 in Advanced Persistent Threat 31. Obe sta aktivnosti izvajali z ozemlja Kitajske z namenom kraje in vohunjenja intelektualne lastnine.

