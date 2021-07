Janševi mediji se krepijo

Sedem novih portalov, tokrat bolj ideološko obarvanih

Medtem ko prijava na medijskem inšpektoratu zoper spletno mesto Nacionalne tiskovne agencije (STA), prvi »fašistični medij« v državi, še čaka na odgovor, saj ta ni vpisan v razvid medijev, so vzniknili še trije novi portali – Informer.si, Telegraf.si in Politico.si, vsi skrajno desno profilirani. Tudi za njimi stoji Aleš Ernecl, poroča Večer, pri počasnem odzivu inšpektorata, ki bi moral imeti res lahko delo, pa ne gre spregledati, da deluje pod okriljem Simonitijevega Ministrstva za kulturo.

Novih sedem

Toda omenjeno ministrstvo je v zadnjih mesecih uspelo v razvid medijev vpisati še sedem portalov, ki so pod prepoznavno kontrolo vladajoče SDS, dejansko svoje izdajateljske funkcije v tej stranki niti ne skrivajo. Nekateri od teh že delujejo, večina pa je v fazi nastajanja.

Sicer Janševi mediji, sploh na spletu, rastejo kot gobe po obilnem deževju, ne da bi to koga posebej skrbelo, čeprav se s tem prepoznavno krepi krilo strankarskega propagandnega aparata v državi, ki mu je medijsko udejstvovanje zgolj zunanja krinka.

Pred letom dni sem naštel že okoli 20 novih portalov, tesno povezanih s stranko SDS, toda pretežno lokalno in geografsko profiliranih, ob bolj podrobnem štetju pa bi danes smeli govoriti o okoli 30 ali več spletnih medijih izrazito strankarske narave v podporo Janši. K temu dodajmo še medije, ki se očitno napajajo pri koritih stranke Nova Slovenija, najbolj značilno portal in tednik Domovina.

Nekateri izmed strankarskih portalov, ki delujejo v Janševi strankarski mreži

Oglejmo si na kratko sedem novih spletnih medijev, ki so tokrat nastali po konceptualnem premisleku, za katerega je videti, da na Trstenjakovi bolj sledijo tematskemu ključu kot čemu drugemu.

Proti kulturnemu marksizmu

Prijavitelji novih portalov so pri vpisu v razvid v zadnjih mesecih navedli naslednje domene: www.kulturnimarksizem.si, www.popoteh.si, www.rodoljub.si, www.slosolar.si, www.blagovest.si, www.kuloar.si, www.ljudskiglas.si. Vsakič je kot izdajatelj zapisana Janševa »Nova obzorja založništvo d.o.o.«, kot lastnik pa Slovenska demokratska stranka in R-POST-R d.o.o., in sicer v razmerju 30.16 odstotkov (SDS) in 65.84 odstotkov (R-POST-R d.o.o).

Kot vemo, za slednjim stoji Madžar Péter Schatz, njegovo podjetje pa je tudi največji lastnik tednika Demokracija. Pri vseh sedmih je kot odgovorna oseba vpisan sedanji odgovorni urednik Demokracije in Škandala Jože Biščak, tudi direktor Novih obzorij, kot odgovorni uredniki pa so navedene naslednje osebe: strani »Po poteh« urednikuje Petra Janša, »Kulturni marksizem« Bogdan Sajovic, »Rodoljub« Andrej Sekulović, »Slovenski šolar« Lucija Kavčič, »Ljudski glas« Andrej Potokar, »Blagovest« Gašper Blažič in strani »Kuloar« Jože Biščak.

Portal Blagovest z značilno dogmatično cerkveno indoktrinacijo

Vsi našteti že pišejo za Demokracijo, torej gre za preverjene kadre, imena pa nakazujejo, čemu so portali v osnovi tematsko namenjeni: »Kulturni marksizem« promociji ideologije, ki druži slovensko vlado z Andersom Breivikom in identitarci, »Rodoljub« bo ob sorodnem zastavku širil še nacionalistične ideje, »Slovenski šolar« bo verjetno posvečen šolskim temam, »Blagovest« se osredotoča na religijske teme in promovira Rimskokatoliško cerkev, »Kuloar« bo širil rumene in tabloidne vsebine, »Po poteh« bo namenjena potovanjem in spoznavanju romarskih krajev, za »Ljudski glas« pa si zaenkrat ne upamo napovedati.

Janša krepi ideološki boj

Na podoben način kot Janša v zadnjih tednih opazno krepi svoje propagandistične ideološke napade, sploh v odnosu do strank Levica in SD, in se glede na slabe politične rezultate usmerja v smer, za katero se je pred koalicijskimi partnerji zaklinjal, da je ne bo ubiral, so tudi nekateri omenjeni mediji zelo ideološko obarvani: posvečeni so promociji ideologije identitarcev, nacionalizma, patriotizma, šolski in religiozni indoktrinaciji.

Ne gre spregledati, da se bo vladajoča SDS očitno posvečala boju proti fantomskemu »kulturnemu marksizmu«, kar je na dušo šolski ministrici Simoni Kustec že položil Branko Grims, in to navzlic grozljivem zgledu Andersa Breivika in njegovemu krvavemu pohodu. Kot že nekajkrat rečeno: v kulturnem marksizmu, ki ga morilec Breivik v svojem manifestu omeni 645 krat, je Janša ugledal nič manj kot največjega sovražnika Evrope. Zdaj predseduje Svetu EU.

Orsaf473JAU

Domoljubje bo stranka SDS širila z Andrejem Sekulovićem, ki je eden »glavnih veznih členov med mediji Nova24TV/Demokracija in globalnim bazenom alt-right neonacističnih predstavnikov«, kakor ga predstavlja Domen Savič v svojem zapisu o neonacistih in SDS.

V iskanju finančnih sredstev

In zakaj vse to vladajoča stranka s svojimi pomagači v SMC in Novi Sloveniji počne? Eden poglavitnih motivov je ob propagandnih učinkih v podporo tedniku Demokracija verjetno v kandidaturi za državna sredstva pri Ministrstvu za kulturo. Torej pri tistem ministrstvu, kjer so neonacistične ideje z uradno štampiljko postale v kulturniškem javnem interesu, če sledimo zgodbi o dodelitvi posebnih statusov in bonitet društvom, ki jih vodijo zloglasni rumeni jopiči.

Zato res ne smemo biti presenečeni, če bo »medijski boj« proti kulturnemu marksizmu že kmalu financiran s pomočjo njihovih strokovnih komisij, in to iz naših žepov.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**