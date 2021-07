Za blokado sredstev EU za Madžarsko in Poljsko

Podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Barley se je zavzela za blokado dostopa do evropskih sredstev za Madžarsko in Poljsko zaradi kršitev demokratičnih načel

Katarina Barley, podpredsednica Evropskega parlamenta

© Philip Nürnberger / Flickr

V luči današnje objave drugega letnega poročila o vladavini prava v članicah EU se je podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Barley, sicer Nemka in članica politične skupine socialistov in demokratov (S&D), zavzela za blokado dostopa do evropskih sredstev za Madžarsko in Poljsko zaradi kršitev demokratičnih načel.

"Pri tem je bistveno, da ti ukrepi v prvi vrsti prizadenejo vladi in ne prebivalstva," je poudarila v pogovoru za več nemških časnikov, ki so del medijske skupine Funke.

Glede madžarskega premierja Viktorja Orbana Barleyjeva pravi, da sta on in njegova vlada pri vseh stebrih demokracije uvedla tako velike spremembe, da o demokratičnih razmerjih na Madžarskem sploh ne moremo več govoriti. Kot primer je med drugim izpostavila zakon, ki prepoveduje dostop mladoletnikov do knjig in informativnega gradiva o homoseksulanosti, transspolnosti ali spremembi spola.

Na Poljskem Barleyjevo skrbi predvsem spodkopavanje neodvisnosti sodstva. Kritiki sicer tako madžarski kot poljski vladi očitajo, da izvajata pritisk na sodstvo, ki ni v skladu s standardi EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred slabima dvema tednoma v Evropskem parlamentu poudarila, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot unije uporabila vse vzvode, ki jih ima kot varuhinja pogodb EU, in pri tem posebej opozorila na sporen madžarski zakon, ki diskriminira osebe LGBTIQ. Obenem je izpostavila mehanizem pogojevanja koriščenja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki naj bi ga začela uporabljati jeseni, in pomen ustrezne zaščite evropskih sredstev za okrevanje.

Sporen madžarski zakon diskriminira osebe LGBTIQ

© WikiCommons

Evropska komisija bo danes objavila drugo letno poročilo o vladavini prava v članicah EU. Temeljni namen tega poročila - prvega je komisija objavila lani konec septembra - je bil razelektriti precej toksično razpravo članic. Poljska in Madžarska, ki sta že dlje časa pod drobnogledom Bruslja, sta namreč komisiji očitali, da ne obravnava vseh članic enako, češ da so tudi drugje težave.

Letno poročilo, ki naj bi bilo preventivno orodje za zgodnje prepoznavanje izzivov in iskanje rešitev, se osredotoča na štiri stebre: pravosodni sistem, nacionalni okvir za boj proti korupciji, svobodo in pluralizem medijev ter sistem zavor in ravnovesij ob osredotočenosti na vpliv pandemije covida-19 na vladavino prava.