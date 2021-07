VIDEO: Nekdanji Johnsonov svetovalec razkril, kaj britanski premier v resnici meni o covidu-19

Britanski premier Boris Johnson se je lani jeseni, ko so začele okužbe z novim koronavirusom na Otoku hitro naraščati, močno upiral zaprtju javnega življenja, saj je ocenjeval, da zaradi covida-19 načeloma umirajo le starejši od 80 let

Boris Johnson

© Andrew Parsons / No 10 Downing Street / Flickr

Boris Johnson se je lani jeseni, ko so začele okužbe z novim koronavirusom na Otoku hitro naraščati, močno upiral zaprtju javnega življenja, saj je ocenjeval, da zaradi covida-19 načeloma umirajo le ljudje, starejši od 80 let. To in še marsikaj drugega je medijem razkril njegov nekdanji svetovalec Dominic Cummings.

Kot je še povedal v svojem prvem televizijskem intervjuju na štiri oči, se je Johnson na začetku pandemije želel srečati s 95-letno kraljico Elizabeto II., čeprav se je ravno takrat že nakazovalo, da se novi koronavirus širi med zaposlenimi v njegovem kabinetu. Takrat so tudi oblasti državljanom, še posebej starejšim, že svetovale, naj se izogibajo nenujnim stikom.

Cummings, ki britanski vladi pripisuje odgovornost za tisoče smrtnih primerov covida-19, je z javnostjo tudi delil vsebino sporočil, ki naj bi jih Johnson oktobra lani poslal sodelavcem. V enem od njih naj bi se premier šalil, da lahko starejši ljudje "dobijo covid-19 in živijo dlje", saj je večina umrlih zaradi te bolezni presegla pričakovano življenjsko dobo.

Opozicijski laburisti pa so že ocenili, da Cummingsova razkritja pomembno krepijo argumente za uvedbo javne preiskave in predstavljajo "dodatni dokaz, da je premier s svojimi večkratnimi napakami škodil javnemu zdravju".

Cummingsu naj bi tudi poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da ne naseda več pretiravanju glede preobremenjenosti sistema javnega zdravja NHS ter da bi raje pustil, da covid-19 "pomete po državi", kot pa da uniči gospodarstvo.

Johnson je nato ponovno ustavitev javnega življenja razglasil konec oktobra lani, po mnenju mnogih pa bi jo moral že prej.

Deli Cummingsovega intervjuja za britanski BBC so bili objavljeni že danes, v celoti pa bo objavljen v torek. Tiskovni predstavnik Johnsona se je sicer že odzval in zatrdil, da je premier "sprejel vse potrebne ukrepe za reševanje življenj, pri čemer so ga vodili najboljši znanstveni nasveti".

Cummings, ki je stal za kampanjo za izstop Velike Britanije iz EU, sicer velja za precej kontroverznega in bojevitega politika. S položaja svetovalca britanske vlade je odstopil novembra lani, njegov odhod pa je sovpadal s koncem prehodnega obdobja po brexitu.

Veliko prahu je dvignil lani spomladi, ko je med karanteno skupaj s svojo družino odpotoval na drugi konec države, pri čemer naj bi kršil stroge zajezitvene ukrepe, pri oblikovanju katerih je sam sodeloval. On in njegova soproga sta bila takrat bolna s simptomi covida-19. Njegova dejanja so bila deležna zgražanja javnosti, a je odstop zavračal.

Po odstopu je letos že vsaj dvakrat močno obremenil Johnsona in vlado glede ukrepanja v boju s pandemijo - najprej na eksplozivnem zaslišanju pred parlamentarnim odborom, ki preiskuje vladne ukrepe v boju proti covidu-19, kasneje pa še v zapisu na svojem blogu. Kritiki mu sicer očitajo, da številnih obtožb ni uspel podpreti z dokazi.

