Preiskava glede vohunjenja

Tožilstvo v Parizu je odprlo preiskavo o očitkih, da so maroške obveščevalne službe vohunile za več francoskimi novinarji

Tožilstvo v Parizu je danes sporočilo, da je odprlo preiskavo o očitkih, da so maroške obveščevalne službe s pomočjo programske opreme Pegasus izraelskega podjetja NSO vohunile za več francoskimi novinarji.

V preiskavi bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP preučili deset ločenih obtožb, med drugim o domnevnih kršitvah zasebnosti, nezakonitem dostopu do osebnih elektronskih naprav in oblikovanja hudodelske združbe. Prijavo je v ponedeljek vložil preiskovalni spletni portal Mediapart, napovedal jo je tudi že časnik Le Canard Enchaine.

Več svetovnih medijev, od ameriškega Washington Posta do britanskega Guardiana, francoskega Le Monda in drugih, je v nedeljo razkrilo obsežno vohunsko akcijo, v okviru katere so z izraelsko vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov iz več držav.

Zaenkrat sicer ni jasno, za koliko številkami so dejansko tudi vohunili. So pa na seznamu med drugim novinarji ali sodelavci medijev, kot so AFP, Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al Jazeera, El Pais, AP, Le Monde, Bloomberg, Economist in Reuters.

Portal Mediapart je razkril telefonski številki svojega ustanovitelja Edwyja Plenela in enega svojih novinarjev, ki naj bi bila tarči maroških varnostnih služb. Maroko sicer vse očitke o vohunjenju zanika in trdi, da "ni nikoli nabavil računalniške programske opreme z namenom vdiranja v komunikacijske naprave".

MjDNpBAhpPI