Militantno obeleževanje dneva prijateljstva z državo Izrael

Zveza združenj borcev kritična do predsednika države

Izraelska zastava, izobešena na poslopju stavbe slovenske vlade

© Luka Dakskobler

Zveza združenj borcev (ZZB) je vest o ponedeljkovi slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva na letališču v Prilozju v Beli Krajini, na katero sta vabila predsednik države in veleposlanik Izraela, sprejela z velikim nelagodjem. "Ocenjujemo jo kot neprimerno in nesprejemljivo," so zapisali v javnem pismu. "Zavračamo militantno obeleževanje dneva prijateljstva z državo Izrael z demonstracijo njene vojaške (padalske) enote in še padalcev Madžarske na slovenskih tleh. To je še bolj neprimerno in nesprejemljivo kot je bilo obeleževanje domnevnega konca epidemije v minulem letu z preletavanjem letal ZDA slovenskega zračnega prostora."

V zvezi opozarjajo, da bi se naj ob tem dnevu spominjali 100-letnice rojstva Hane Seneš, madžarske Judinje, ki se je pred začetkom 2. svetovne vojne preselila v Palestino in kot prostovoljka britanske tajne službe SOE bila med vojno vključena v skupino padalcev, ki jih je ta služba kot padalce spustila v več evropskih držav z obveščevalnimi nalogami in nalogo sodelovanja z osvobodilnimi in partizanskimi gibanji – tudi slovenskim in jugoslovanskim.

Hana Seneš naj bi svoje naloge opravljala na Madžarskem, a so jo madžarski fašisti ujeli pri poskusu prestopa madžarske meje spomladi leta 1944 in po hudem mučenju novembra, komaj triindvajsetletno, usmrtili. Bila je tudi pesnica in po vojni razglašena za narodno heroino judovskega naroda. Kot antinacistka se je borila za iste ideale kot mnogi Judi v borbi proti fašizmu in nacizmu in je tako bila del velike antifašistične in antinacistične medvojne koalicije. Mnogi Judje so bili tudi v vrstah slovenskega partizanskega gibanja.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB

"V ZZB se s trajnim spoštovanjem spominjamo Hane Seneš, soborke proti fašizmu in nacizmu, in njenih judovskih bojnih tovarišic in tovarišev in milijonov žrtev fašističnega in nacističnega genocida judovskega naroda med drugo svetovno vojno," so zapisali v ZZB. "Zato pa tem bolj moralno in etično ocenjujemo kot neprimerno, da obeležujemo spomin na njo, borko in pesnico, z demonstracijo izraelske vojske, ki danes v imenu nesprejemljive politike izvaja neopravičljivo nasilje nad palestinskim narodom, z zadnjim bombardiranjem Gaze in že tudi mnogokrat prej."

"Tak način obeleževanja dneva prijateljstva s tujo državo je po našem prepričanju v nasprotju z načeli in vrednotami na katerih je utemeljena naša država, z njenim oziroma našim zavzemanjem za mir, pravičnost, človeške individualne in kolektivne pravice, spoštovanje pravice do svobode in samoodločbe slehernega naroda in za spoštovanje mednarodnega prava in jasnih dokumentov OZN," so mnenja pri ZZB. "Sodelovanje izraelske in madžarske vojske na slovesnosti v Beli Krajini nas utrjuje v prepričanju, da sedanji vladajoči upravljalci naše države vodijo nesprejemljivo zunanjo politiko, ki je v veliki meri v nasprotju s temeljnimi načeli in vrednotami na katerih je bila utemeljena, ki ji je vse bolj tuja tudi humanost in humanizem, vse bolj pa blizu servilnost, podrejanje tujim interesom, toleranca nasilja in paktiranje z nedemokratičnimi, avtokratskimi režimi in voditelji."

Zato se zdaj v zvezi obračajo na predsednika države Boruta Pahorja in ga javno sprašujejo, kdo je dal predlog za tak način obeleževanja dneva slovensko-izraelskega prijateljstva, ali se je z njim strinjal in ali "je res utemeljeno, da bi naj z demonstracijo tujih vojaških enot na slovenskih tleh potrjevali ali celo utrjevali prijateljstva s posameznimi državami, še zlasti, če njihovi aktualni režimi vodijo politiko, ki je problematična v moralnem, etičnem in mednarodnopravnem pogledu".