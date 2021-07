Erbežnik: »Dikaučič nima osnovnega znanja prava EU«

Zakaj je Anže Erbežnik odstopil z mesta državnega sekretarja?

Anže Erbežnik

© Uroš Abram

Anže Erbežnik je pojasnil, da z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje odstopa zaradi nezmožnosti strokovnega dela na način spoštovanja prava EU, vladavine prava in pravne države ter človekovih pravic. Ministrstvu očita, da poskuša prikriti lastne napake iz neuspešnega postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.

"Glede bistvenega vprašanja evropskih delegiranih tožilcev se na ministrstvu poskušajo prikriti lastne napake iz preteklega neuspešnega postopka imenovanja, na primer s cenzuriranjem pravnih obrazložitev medijem in drugim akterjem. S tem se onemogočata ustrezna komunikacija in razplet vprašanja teh tožilcev po zakoniti in mirni poti, brez pravnega spora. Grozi namreč celo tožba Evropske komisije," je zapisal v odstopni izjavi, ki jo je objavilo Delo.

Zaradi navedenega po Erbežnikovih navedbah ostajajo na stranskem tiru bistvene pristojnosti tega ministrstva, na primer izročitve tujcev tretjim državam, kjer po njegovi oceni ministrstvo v posameznih primerih ne spoštuje obvez po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in posameznike želi izročiti tretjim državam kljub nevarnosti mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja.

Evropska unija je po njegovi oceni v resni eksistenčni krizi, ki se kaže na primer na področju pravosodja skozi konflikte med Sodiščem EU in nekaterimi nacionalnimi ustavnimi sodišči, v različnem pojmovanju 4. člena Pogodbe EU glede koncepta nacionalne identitete in vladavine prava ter pogojevanju izplačil z vladavino prava. "Predsedovanje v takšnih okoliščinah ni in ne more biti tehnično predsedovanje, temveč resno vsebinsko predsedovanje poskusa rešitve teh vprašanj, saj je od tega lahko odvisen nadaljnji obstoj te zveze," je navedel.

"Menim, da je skrajno neodgovorno, če minister vodi zahteven kazenskopravni trilog, ki zadeva neposredno čezmejno posredovanje občutljivih elektronskih informacij, brez osnovnega znanja o tako kompleksnem instrumentu in ob nepoznavanju osnov kazenskega prava EU."



Anže Erbežnik

Erbežnik ugotavlja, da minister Marjan Dikaučič nima osnovnega znanja prava EU. "Menim, da je skrajno neodgovorno, če minister vodi zahteven kazenskopravni trilog, ki zadeva neposredno čezmejno posredovanje občutljivih elektronskih informacij, brez osnovnega znanja o tako kompleksnem instrumentu in ob nepoznavanju osnov kazenskega prava EU," je bil kritičen.

Glede na pomanjkanje osnov pravnega znanja EU vodstvo ministrstva po Erbežnikovi oceni tudi ne more vzpostaviti ustreznega vodstva uprave na ministrstvu, temveč nasprotno uprava vodi ministrstvo in ministra. "Prav tako ne morem sodelovati pri vodenju ministrstva, kjer se potencialno prepletajo zasebni interesi in pravni spori ministra s posameznimi odločitvami ministrstva," je še dodal.

Minister za pravosodje Dikaučič je v torek za STA navedel, da "imata z Erbežnikom različne poglede glede vodenja resorja in vloge državnega sekretarja, zato je ta odstopil".