Povečanje števila okužb

V Izraelu v zadnjem času beležijo velik porast okužb z novim koronavirusom

Tudi v Izraelu v zadnjem času beležijo velik porast okužb z novim koronavirusom, zato so tam danes v veljavo stopile nove omejitve. Te veljajo predvsem za velike dvorane in prireditve z več kot sto udeleženci v zaprtih prostorih. Na njih bodo smeli odslej sodelovati le cepljeni, prebolevniki in osebe z negativnim testom na novi koronavirus.

Obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, ki so jo junija za krajši čas odpravili, medtem znova velja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spoštovanje novih pravil bo po poročanju izraelskih medijev nadzorovalo več sto policistov. Kršiteljem grozijo globe – za posameznike, ki se nedovoljeno udeležijo velikih dogodkov, v višini okoli 260 evrov, ter v višini 2600 evrov za organizatorje, ki ne preverjajo dokazil o cepljenju ali negativnih testov.

Število dnevno potrjenih novih okužb v Izraelu je občutno naraslo predvsem zaradi bolj nalezljive različice delta. V minulem dnevu so jih potrdili kar 1400, je danes sporočilo izraelsko ministrstvo za zdravje.

V državi z 9,3 milijona prebivalcev je z vsaj prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 62 odstotkov ljudi, več kot 56 odstotkov jih je cepljenih v celoti. Število bolnikov s hujšim potekom covida-19 je v zadnjem mesecu naraslo z 19 na 63, od tega jih je dobra polovica prejela vsaj prvi odmerek cepiva. Še januarja je bilo število hudo bolnih s covidom-19 okoli 1200.