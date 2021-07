Skrajno desni politik ustrelil Maročana

Italijanski lokalni politik iz vrst skrajno desne stranke Liga Massimo Adriatici je ustrelil maroškega državljana, ki je podlegel poškodbam

Italijanski lokalni politik iz vrst skrajno desne stranke Liga Massimo Adriatici je v torek na trgu v mestu Voghera na severu države ustrelil maroškega državljana, ki je podlegel poškodbam. Vodja Lige Matteo Salvini je danes stopil v bran Adriaticiju, za katerega so oblasti odredile hišni pripor.

Italijanski mediji poročajo, da je 39-letni Maročan pred barom v Vogheri nadlegoval dekle. Mestni svetnik, pristojen za varnost, Adriatici je branil dekle in poklical policijo, nakar ga je moški napadel. Član Lige je zatrdil, da se je pištola sprožila, ko je padel na tla, poročajo tuje tiskovne agencije.

Maročan, ki je bil ustreljen v prsi, je kasneje podlegel poškodbam.

Oblasti so za Adriaticija odredile hišni pripor. Tožilstvo pa je sprožilo preiskavo zaradi prekomerne samoobrambe.

Vodja Lige in nekdanji italijanski notranji minister Salvini je stopil v bran mestnemu svetniku. Zatrdil je, da je bil Adriatici žrtev agresije in da je bila obramba legitimna. "Ponesreči je streljal in na žalost ubil tujega državljana," je dodal Salvini, ki je Adriaticija označil za cenjenega odvetnika.

