Protitelesa proti koronavirusu imata dve tretjini Indijcev

Rezultati raziskave

V Indiji bi se lahko doslej z novim koronavirusom okužilo približno dve tretjini prebivalcev, je pokazala raziskava indijske vlade. V raziskavi so protitelesa proti koronavirusu odkrili pri 67,6 odstotka od 29.000 sodelujočih.

Rezultati raziskave, ki jo je junija in julija izvedel indijski svet za medicinske raziskave (ICMR), odražajo vpliv velikega porasta okužb aprila in maja, ko so v Indiji potrdili po 400.000 novih primerov in 4000 smrtnih žrtev covida na dan.

Vodja ICMR Balram Bhargava je ta teden dejal, da študija kaže, da "obstaja žarek upanja". "Vendar pa ni prostora za sproščenost. Ohraniti moramo covidu primerno obnašanje," je izpostavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Med sodelujočimi v raziskavi jih je bilo sicer proti covidu-19 cepljenih samo 13 odstotkov. V državi, ki ima 1,3 milijona prebivalcev, je cepljenih okoli osem odstotkov odraslih.

V1hKM4LEwtg