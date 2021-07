»Tukaj pokojni Marko«

O statusu lažnih novic o smrti

Marko Brecelj

© Uroš Abram

Kot lahko razberemo iz tviter objave novinarja Večera Blaža Petkoviča, je velik del slovenskih medijev nasedel potegavščini Marka Breclja. Ne, kultni kantavtor ni umrl, kot tudi v tem hipu piše veliko medijev, čeprav nekateri med njimi že brišejo svojo lažno objavo, recimo RTV Slovenija. Če ga pokličete na telefon, vam bo odvrnil takole: »Tukaj pokojni Marko…«.

Še več, Brecelj bo jutri, pišejo Primorske novice, nastopil v Kulturnem domu Hrpelje, kjer bo gostil umetniški par iz vojvodinskega mesta Vršac, snemalko, montažerko in režiserko Zlato Vojnić Kortmiš – Milošev in striparja Danila Milošev – Wostoka.

Spletni portal RTV Slovenija o Brecljevi "smrti"

© MMC RTVSLO / IN MEDIA RES

Razglasitev lastne smrti je v svoji avtosarkastičnosti lahko zelo tipična za Breclja, podobno pa je simptomatično za slovensko novinarstvo, da tovrstnih informacij ne preverja. Med prvimi, ki je napak poročal o njegovi smrti, je bil Siol, ki zdaj junaško popravlja svojo napako in se sklicuje na krivdo spleta:

»Po spletu se je razširila napačna novica, da je umrl kantavtor Marko Brecelj.«

Najbrž v razširjanju lažnih novic nismo nič posebnega. Pred leti sem pisal o tem, kako je hrvaška komercialna medijska hiša RTL poročala, da je umrl Oliver Dragojević, ki se je nato hitro razširila in nato doživela podoben demanti.

In podobno kot Siol se je tudi RTL takrat posul s pepelom in se pretvarjal, da s širjenjem novice nima nič: »Oliver nije umro, informacije koje kolaju društvenim mrežama i manjim portalima su netočne«.

Siol o smrti Marka Breclja

© Siol / IN MEDIA RES

Sicer pa, in tu se ponavljam, industrija lažnih novic dosega svoj razmah in ni ravno svež fenomen, tudi takrat ne, ko neposredno pokopava žive. Izmišljene vesti o smrti slavnih so postale že cel žanr, na ta način so začeli mediji pokopavati številne celebrities, v zadnjem času recimo še posebej vneto Rowana Atkinsona alias Mr. Beana. Novinarskih rac s smrtjo, ti. death hoax, je v zgodovini medijev veliko, njihova žrtev so bili predsednik Franklin Roosevelt, pa komik Charlie Chaplin, pevca Frank Sinatra in Paul McCartney, tudi Michael Jackson.

Legendarna izjava ameriškega pisatelja in humorista Marka Twaina, s pravim imenom Samuel Clemens, priča o podobnem: izročilo pravi, da menda celo demantiju lastne osmrtnice v časopisu. Njegova razvpita reakcija, češ da so »novice o njegovi smrti močno pretirane«, je bila kasneje omiljena in postavljena v kontekst – novinarsko poizvedovanje je zamenjalo smrt njegovega bratranca v Londonu z njegovo, zaradi česar je Twain bil prisiljen pojasniti: »Poročilo o moji smrti je bilo pretiravanje«. Se pravi: sam postopek novinarske race o smrti je bil kasneje deležen dodatne popačitve.

24ur.com se je skliceval na Siol

© 24ur.com / IN MEDIA RES

Pri Breclju pa bo šele potrebno preveriti, ali gre za kaj drugega in je morda sodeloval pri novici o pokopu samega sebe.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**