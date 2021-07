Hrvaška: Plenković napovedal zaostritev protikoronskih ukrepov za Dalmacijo

Hrvaški notranji minister Davor Božinović pravi, da bodo s ponedeljkom poostrili nadzor nad prireditvami, ki se jih udeležuje večje število ljudi

Andrej Plenković

© Flickr

V Dalmaciji bodo zaostrili ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je na danes napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Hrvaški notranji minister Davor Božinović pa je pojasnil, da bodo s ponedeljkom poostrili nadzor nad prireditvami, ki se jih udeležuje večje število ljudi.

Na Hrvaškem so prejšnji teden potrdili 881 novih okužb z virusom sars-cov-2, kar je občutno več, kot v predhodnih treh tednih, ko so v povprečju odkrili po približno 500 okužb. Največ novih okužb je bilo v štirih dalmatinskih županijah, ki so priljubljena turistična destinacija.

Nacionalni štab civilne zaščite bo za to območje uveljavil dodatne epidemiološke ukrepe, da bi zajezili širjenje okužb in nadzirali dogodke z večjim številom ljudi, je dejal Plenković.

Notranji minister Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite, je potrdil, da pripravljajo paket najnujnejših ukrepov, ki jih bodo predstavili v petek. Poostrene ukrepe za rešitev turistične sezone bodo uveljavili v ponedeljek.

Božinović je v pogovoru za hrvaško komercialno televizijo Nova TV v sredo napovedal, da bodo od ponedeljka evropska digitalna covidna potrdila pogoj za udeležbo na dogodkih ob obali, ki se jih udeležuje od 50 do 1000 ljudi. Lokalni štabi civilne zaščite pa bodo odločali o dovoljenjih za izvedbo prireditev, kot so različne poletne veselice in sejmi, ki jih organizirajo v številnih hrvaških obalnih krajih, je dodal.

Na Hrvaškem so sicer doslej z najmanj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili več kot 1,6 milijona polnoletnih državljanov, kar je skoraj 48 odstotkov odraslega prebivalstva. Kot je ob tem danes še poudaril Plenković, brezplačno cepljenje omogočajo tudi turistom, ki prihajajo na Hrvaško.