Minister Poklukar, je to vaš predlog za ljudi?

Ministrstvo za zdravje predlaga razgradnjo upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

»Gre za povsem očitno maščevanje sindikatom za kritičnost do vladnih predlogov.«

»Z veliko odgovornostjo danes prihajam v državni zbor in najprej naj povem, da bi bil precej raje v ambulanti, vendar verjamem, da lahko tukaj naredim bistveno več za ljudi,« je 17. februarja letos povedal takrat še kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar. Pet mesecev kasneje, ko se pričakuje nov val epidemije, ob slabi precepljenosti prebivalstva in ponekod akutnih razmerah z zdravstvenimi kadri, infrastrukturo in čakalnimi vrstami minister Poklukar prednostno utira pot vladi in zasebnim lobijem za prevzem nadzora nad 3,2 milijarde evrov vredno blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).