Falirani študent

Mag. Branko Grims je javno blagajno neposredno oškodoval za 400 evrov

Magister in ne dr. Grims

© Uroš Abram

Pred natanko 12 leti, julija 2009 je bil iz proračunske postavke državnega zbora plačan prvi obrok ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) za izvedbo študijskega procesa poslanca stranke SDS Branka Grimsa. Grims, karierni esdeesovec, se je leta 2009 želel doizobraziti na javne stroške; po magisteriju na FDV leta 2003 se je odločil na tej fakulteti še doktorirati. Zaprosil je za sofinanciranje iz proračunskih sredstev in odobrili so mu ga (1152 evrov), na FDV pa je bil za njegovo izobraževanje nakazan tudi prvi obrok (392,26 evra).

A to je bilo vse. Grims ni nikoli doktoriral, prav tako pa državnemu zboru ni nikoli vrnil denarja, pritrjujejo v državnem zboru in dodajajo, da nimajo pravne podlage za zahtevo vračila.

Podatki o že ducat let stari zgodbi so prišli v javnost ob nedavnem inšpekcijskem pregledu tega primera, v katerem je proračunski inšpektor ugotovil, da ni mogoče storiti kaj dosti, saj državni zbor ni zavaroval izpolnitve obveznosti. »Takrat veljavni Sklep o izobraževanju poslancev iz leta 2003 je dopuščal financiranje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja poslancev, pri čemer upravičenosti sredstev ni pogojeval z uspešnim zaključkom izobraževanja (zlasti zaradi časovne omejenosti poslanskega mandata), sedaj veljavni sklep iz leta 2012 pa navedenega financiranja ne omogoča več,« še pojasnjujejo v državnem zboru.

Zakaj Grims davkoplačevalskega denarja v 12 letih ni vrnil sam, je – čeprav ali ravno zato, ker gre za majhen znesek – retorično vprašanje. To je še posebej farizejsko glede na moraliziranje poslanca Grimsa, ki je že 17. leto na plačilni listi državnega zbora. Znani so njegovi monologi, zlasti na državnozborskih sejah, ki jih prenaša TV Slovenija, kjer se sklicuje na Margaret Thatcher in Friedricha Hayeka in ponavlja, kako je moral denar »najprej nekdo ustvariti, ga zaslužiti in potem si nekdo na državni ravni socialistično domišlja, da je to od vseh in da lahko neomejeno pobere, pa se ne bo nič zgodilo«.

Čeprav gre za 400 evrov javnega denarja, je treba spomniti, da smo imeli v Sloveniji v letu, ko je Grims prejel javni denar za nekaj, česar ni opravil, veljavno pravno ureditev, po kateri je bila dolžniku zaradi le 124 evrov dolga na dražbi prodana hiša.

Očitno je, da se Grimsu ni in ne bo zgodilo nič. Ob vsem je izredno sporna tudi njegova sovražna retorika (to velja še za več drugih vodilnih članov stranke SDS) do FDV, ki je stalnica. Fakulteti, na kateri so se izobraževali številni pomembni esdeesovci in Grims, očitajo ideološko indoktrinacijo. Grims je leta 2003 magistriral na FDV pri profesorju Bogomilu Ferfili z nalogo Primerjava senata Združenih držav Amerike in državnega sveta Republike Slovenije, za doktorat pa je napovedal znanstveno raziskovanje ustavnih in volilnih sistemov. Namesto tega je poslanec očitno prezaposlen z zaznavami »LGBT in ostale kulturno-marksistične indoktrinacije«, ki jo vidi povsod.