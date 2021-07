Na Poljskem največ nasilja nad spolnimi manjšinami v EU

Navedba, da je "na Madžarskem in Poljskem celo manj nasilja nad LGBT osebami kot drugod po Evropi", ne drži

© Wikimedia Commons

Navedba, da je "na Madžarskem in Poljskem celo manj nasilja nad LGBT osebami kot drugod po Evropi", ne drži. Večji delež pripadnikov spolnih manjšin kot drugod v EU nasilja ni prijavil zaradi strahu pred homofobno in transfobno reakcijo policije.

Na spletnem portalu Domovina.je so 7. julija poročali, da je na Madžarskem in Poljskem manj nasilja nad LGBT-osebami kot drugod v Evropi. Pri tem so povzemali razpravo o kršitvah evropske zakonodaje in pravic spolnih manjšin na Madžarskem, ki je istega dne potekala na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.

Evroposlanci so o tej temi razpravljali po tem, ko je madžarski parlament 15. junija sprejel zakon, ki med drugim prepoveduje posredovanje vsebin, ki »promovirajo odklone v spolni identiteti, homoseksualnost ali spremembe spola«, mladoletnikom.

Evropski poslanec Patryk Jaki iz skupine evropskih konservativcev in reformistov je denimo zatrdil, da je na Poljskem manj nasilja nad spolnimi manjšinami kot v drugih državah EU. V katerih državah natančno in na kateri vir se je pri tem skliceval, za Razkrinkavanje.si ni pojasnil.

Evroposlanci so o tej temi razpravljali po tem, ko je madžarski parlament 15. junija sprejel zakon, ki med drugim prepoveduje posredovanje vsebin, ki »promovirajo odklone v spolni identiteti, homoseksualnost ali spremembe spola«, mladoletnikom.

Zadnja študija agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) o pravicah, diskriminaciji in nasilju nad LGBTI-osebami v EU je pokazala, da je delež ljudi, ki so bili fizično ali spolno napadeni zaradi spolne identitete, na Poljskem 15 odstotkov, kar je največ v EU. Na Madžarskem pa je 11 odstotkov ljudi v zadnjih petih letih vsaj enkrat doživelo fizično ali spolno nasilje, kar Madžarsko uvršča v povprečje EU.

Po mnenju Judit Takács z budimpeškega centra za družbene vede, ki raziskuje sovraštvo na temelju spola na Madžarskem, je razširjenost nasilja težko popisati s kvantitativnimi podatki, zato je otežena tudi primerjava stopnje nasilja med državami. Zakaj je tako, lahko preberete v prispevku neprofitnega medija Oštro.si.