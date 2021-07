Vrhovnemu sodišču predlog za odpravo pravice do splava

Pravosodna ministrica ameriške zvezne države Mississippi Lynn Fitch je v pisni vlogi vrhovnemu sodišču ZDA predlagala odpravo odločitve, ki je v ZDA uzakonila pravico žensk do splava

Lynn Fitch

© Wikipedia

Pravosodna ministrica ameriške zvezne države Mississippi Lynn Fitch je v pisni vlogi vrhovnemu sodišču ZDA predlagala odpravo odločitve v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, ki je v ZDA uzakonila pravico žensk do splava do trenutka, ko je zarodek sposoben preživeti izven maternice.

Pravosodna ministrica Lynn Fitch je v pisni vlogi glede zakona države Mississippi iz leta 2018 zatrdila, da je bila odločitev Roe proti Wade napačna in jo je potrebno odpraviti. "To, da bi bil splav ustavna pravica, nima nobene osnove v besedilu, strukturi, zgodovini ali tradiciji," je zapisala ministrica, poroča televizija CNN.

Fitch vztraja, da mora veljati zakon Mississippija, ki prepoveduje splav po 15. tednu nosečnosti razen v primeru ogroženosti zdravja nosečnice ali nepravilnosti v razvoju zarodka. Zakon, ki zdravnikom grozi z odvzemom licence in drugimi kaznimi, ne dopušča izjem v primeru posilstva ali incesta. Zakon je padel na zveznem sodišču prve stopnje, nato pa še na zveznem prizivnem sodišču.

Fitch vztraja, da mora veljati zakon Mississippija, ki prepoveduje splav po 15. tednu nosečnosti razen v primeru ogroženosti zdravja nosečnice ali nepravilnosti v razvoju zarodka.

To je decembra 2019 sklenilo, da so primeri pred vrhovnim sodiščem od Roe proti Wade naprej redno potrjevali pravico ženske, da se odloči za splav, preden je zarodek sposobne preživeti izven maternice, to je do približno 24. tedna nosečnosti. Države lahko regulirajo postopke splava, ne smejo pa ga prepovedati. Mississippi se je na to odločitev pritožil na vrhovno sodišče, ki se je odločilo sprejeti pritožbo v obravnavo.

Ustni argumenti bodo na vrsti jeseni ali pozimi, odločitev pa bo sprejeta junija prihodnje leto. Pred tem bo pisno vlogo podal Center za reproduktivne pravice, ki zastopa edino kliniko, kjer je mogoče v Mississippiju opraviti splav. Odvetniki Centra za reproduktivne pravice so že lani pozvali vrhovno sodišče, naj ne sprejme pritožbe in ohrani odločitev prizivnega sodišča.

Izziv odločitvi Roe proti Wade je bil le vprašanje časa, odkar se je v času nekdanjega predsednika Donalda Trumpa konservativna večina vrhovnega sodišča povečala na šest članov proti trem liberalnim. Republikanske države sprejemajo restriktivne zakone o splavu v želji, da zadeva pride do vrhovnega sodišča, kjer bo konservativna večina odločila proti pravici do splava.

AfS8pRNVJsU