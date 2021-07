ZDA uvedle sankcije proti Kubi

Spremembe ameriške politike do Kube še ne bo kmalu

Joe Biden

ZDA so v četrtek zaradi zatiranja protestov uvedle nove sankcije proti Kubi, ki so prve v času vladavine demokrata Joeja Bidna. Sankcije so uvedli proti obrambnemu ministru Alvaru Lopezu Mieiri in posebni enoti kubanskega notranjega ministrstva SNB.

Biden je dejal, da je to šele začetek, saj bodo ZDA še naprej uvajale sankcije proti posameznikom, ki so odgovorni za zatiranje Kubancev.

Po besedah ameriškega predsednika so Lopez Mieira in pripadniki posebne enote SNB, imenovane tudi črne baretke, gonilna sila zatiranja protestov, ki so v začetku meseca presenetili kubansko vlado in mednarodno skupnost.

Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je nemudoma tvitnil, da zavrača neutemeljene in žaljive sankcije ameriške vlade, ki ji je priporočil, naj se osredotoči na represijo in policijsko brutalnost v ZDA.

"Naša podpora Kubancem ostaja neomajna, tudi ko sprejemamo sankcije proti režimu," je dejal Biden, ki je obsodil množične aretacije in navidezne sodne procese, s katerimi zatirajo oporečnike.

Biden je dejal, da ZDA tesno sodelujejo z Organizacijo ameriških držav (OAS) za pritisk na režim, da nemudoma izpusti po krivem zaprte politične zapornike, obnovi dostop do interneta in Kubancem omogoči temeljne pravice.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je dejal, da Washington ponovno ocenjuje tudi politiko do denarnih nakazil kubanskih Američanov na Kubo, ker ne želi, da ta denar konča pri kubanski vladi.

Več tisoč Kubancev se je 11. in 12. julija odpravilo na ulice v protest proti pomanjkanju svobode in življenjskih potrebščin. Med protesti je umrla ena oseba, aretiranih pa je bilo več kot 100 ljudi.

Odziv oblasti v Havani na proteste pomeni, da spremembe ameriške politike do Kube še ne bo kmalu. Vlada predsednika Baracka Obame, kjer je bil Biden podpredsednik, je skušala normalizirati odnose s Kubo in ponovno navezala diplomatske odnose, kar je naslednik Obame, Donald Trump, odpravil in začel ponovno uvajati sankcije. Omejil je potovanja na Kubo, prepovedal finančne transakcije in uvedel druge ukrepe proti normalizacijo odnosov.

