VIDEO: V Franciji na protestih proti novim ukrepom več kot 160.000 ljudi

Od tega 11.000 v Parizu

V francoski prestolnici Pariz in številnih drugih francoskih mestih so v soboto potekali protesti proti novim ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki se jih je udeležilo več kot 160.000 ljudi. Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na protestih po vsej državi se je zbralo okoli 161.000 ljudi, od tega 11.000 v Parizu. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva so v prestolnici aretirali 24 ljudi, po celotni državi pa skupaj 71. Poškodovanih je bilo 29 pripadnikov varnostnih sil, so dodali.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil med današnjim obiskom v Francoski Polineziji kritičen do protestnikov, ki se sklicujejo na svobodo, in pozval k cepljenju proti covidu-19.

V Franciji so protesti proti protikoronskim ukrepom potekali že minuli teden. Po navedbah notranjega ministrstva se je takrat na ulice po vsej državi podalo približno 114.000 ljudi.

Francoska vlada je sprejela strožje ukrepe, saj v državi narašča število novih okužb. Po besedah premierja Jeana Castexa se Francija bori s četrtim valom epidemije covida-19.

Francoska narodna skupščina je v petek sprejela zakon, ki za dostop do določenih prizorišč, kot so medkrajevni vlaki, bari, restavracije in nakupovalna središča, od avgusta dalje uvaja obvezo, da morajo ljudje dokazovati, da so bili bodisi cepljeni proti covidu-19 ali imajo negativni test na okužbo ali so prebolevniki. Poslanci so tudi potrdili obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce.

Nova pravila je ponoči potrdil še zgornji dom parlamenta oziroma senat, ki pa je sprejel številna dopolnila. Člani obeh domov so se danes sestali na pogovorih, da bi dosegli dogovor in dokončno sprejeli zakonodajo. Vlada upa, da se bo to zgodilo še danes, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

5_usOpMZl38

kfxVY8ltyso

6wvf8HksQks

sP1e5yk8nuc