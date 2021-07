Inšpektorat v tem mesecu s 1080 nadzori spoštovanja karantene

45 postopkov še v teku

Zdravstveni inšpektorat je v tem mesecu opravil 1080 nadzorov nad spoštovanjem karantene, pri čemer je 45 postopkov še v teku, pri ostalih pa neskladnosti niso ugotovili, so za STA pojasnili na inšpektoratu. Sicer pa je ministrstvo za zdravje od začetka julija izdalo 387 odločb o karanteni, 9570 ljudi pa je izpolnilo izjavo o karanteni.

Trenutno velja, da mora oseba, ki ji je v pogovoru z epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opredeljeno, da je bila v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z novim koronavirusom, izpolniti izjavo o seznanitvi z napotitvijo v desetdnevno karanteno na domu, ki je dostopna na povezavi eUprava.

Če ta oseba ne izpolni omenjene izjave, NIJZ o tem obvesti ministrstvo za zdravje, ki izda odločbo, je pojasnila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.

Podobno je pri delu policije. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah namreč policija osebam, ki prihajajo z območja z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom in izpolnjujejo pogoj za odreditev karantene na domu, v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih da v podpis izjavo o napotitvi v karanteno na domu. Kontrolne točke so v skladu z veljavnim odlokom o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19 samo na letališčih in pristaniščih, na notranjih mejah pa tudi na vstopnih in izstopnih železniških postajah.

Po podpisu izjave podatke o osebi, ki je napotena v karanteno na domu, posredujejo NIJZ, ki vodi evidenco o karanteni. Če se oseba odloči, da ne bo podpisala izjave, podatke pošljejo ministrstvu za zdravje, ki izda odločbo o karanteni na domu.

Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da je od začetka meseca izjavo ob prehodu meje podpisalo približno 7330 oseb, v informacijski rešitvi preko portala eUprava pa je izjavo pridobilo 2240 oseb. Poleg tega je ministrstvo izdalo 107 odločb tistim, ki so prehajali mejo, pa niso izpolnjevali pogojev za prehod brez karantene in niso želeli podpisati izjave. V primeru visoko tveganih stikov z okuženo osebo pa je ministrstvo izdalo 280 odločb o karanteni.

Dobršen del karanten na račun visoko tveganih stikov z okuženim je povezan z izbruhoma po prihodu dveh skupin dijakov z maturantskih izletov v Španiji.

Do četrtka so pri skupini dolenjskih dijakov, ki so se iz Španije vrnili 3. julija, potrdili 139 okužb, prav tako so potrdili vsaj 90 sekundarnih okužb, torej so se okužili od udeležencev izleta. Poleg tega so epidemiologi prepoznali 474 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, ki so pristali v karanteni.

Pri skupini gorenjskih dijakov, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 8. julija, pa so do četrtka potrdili 73 okužb z novim koronavirusom. Poleg tega se je od njih okužilo še vsaj 14 oseb, epidemiologi pa so prepoznali 306 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha.

Potem ko se je izvedelo, da se je nekaj povratnikov z omenjenih maturantskih izletov namesto v karanteno odpravilo na počitnikovanje, je zdravstveni inšpektorat prednostno izvajal nadzore nad spoštovanjem karantene oseb iz teh dveh skupin. V petek pa je inšpektorat na vprašanje, koliko kršitev so ugotovili pri spoštovanju karanten maturantov, odgovoril, da ne vodijo evidenc, iz katerih bi bil razviden status kršitelja.

Globa za kršitev odločbe o karanteni sicer skladno z zakonom o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4000 evrov.