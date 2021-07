Zver zavajal – gospodarska rast ni bila najvišja v vseh Janševih vladah

V času prve je bila gospodarska rast zaradi svetovne konjunkture najvišja, vlada pa jo je z investicijami in zadolževanjem še pospeševala, kar je vplivalo na globok padec med gospodarsko krizo, je pojasnil ekonomist Bogomir Kovač

»Kadar je bila na oblasti vlada Janeza Janše, smo imeli v Sloveniji najvišjo gospodarsko rast, najmanj brezposelnih, najmočnejšo socialno državo in bistveno višjo nataliteto,« so 6. julija zatrdili na spletnem mestu evropskega poslanca Milana Zvera (ELS/SDS). Pri tem so povzemali njegov govor v razpravi po predstavitvi programa slovenskega predsedovanja svetu EU, ki je istega dne potekala v evropskem parlamentu v Strasbourgu.

Zver se je s to trditvijo odzval na kritike poslanskih kolegov Tanje Fajon in Klemna Grošlja, ki sta trenutni vladi očitala nedemokratičnost in neučinkovitost, so pojasnili na spletnem mestu evropskega poslanca.

Po podatkih Sursa je bila v Sloveniji v času prve Janševe vlade, leta 2007, gospodarska rast najvišja od osamosvojitve. Prav tako je bila v tem mandatu po podatkih zavoda za zaposlovanje najnižja stopnja brezposelnosti.

Toda na visoko gospodarsko rast in nizko stopnjo brezposelnosti v času prve Janševe vlade so vplivale predvsem razmere na mednarodnem trgu in ne vladna politika, je za Razkrinkavanje.si pojasnil ekonomist Bogomir Kovač. Opozoril je tudi, da takratna vlada ni vodila ustrezne ekonomske politike, saj je v obdobju gospodarskega razcveta z zadolževanjem in investicijami dodatno pospeševala rast, kar je vplivalo na njen padec med gospodarsko krizo.

V času druge in tretje Janševe vlade je gospodarska rast v primerjavi z obdobjem pred prevzemom oblasti padala. K temu sta po Kovačevem mnenju pripomogla svetovna gospodarska kriza in vladno varčevanje. V času zdajšnje vlade pa je krčenje gospodarstva posledica pandemije covida-19.

