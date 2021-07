V Veliki Britaniji danes potrdili najmanj novih okužb po 4. juliju

Na Otoku število novih okužb pada že šesti dan zapored

V Veliki Britaniji so danes zabeležili najmanj novih okužb z novi koronavirusom na dan po 4. juliju. Pojavile so se že ocene, da je nedavni porast števila novih okužb, ki je posledica širjenja bolj nalezljive delta različice koronavirusa, že prešel vrhunec. Na Otoku število novih okužb pada že šesti dan zapored.

V Veliki Britaniji so v nedeljo potrdili 29.173 novih okužb s koronavirusom, danes 24.950. Skupno število novih okužb v minulem tednu je za petino manjše kot teden prej, na spletni strani poroča Reuters.

Pojavile so se že ocene, da je nedavni porast števila novih okužb, ki je posledica širjenja bolj nalezljive delta različice koronavirusa, že prešel vrhunec.

Na Otoku je danes poleg tega umrlo 14 covidnih bolnikov, kar je najmanj od 12. julija. Hkrati je v zadnjih sedmih dneh umrlo skupno 445 covidnih bolnikov, kar je za 50 odstotkov več kot teden prej. V Veliki Britaniji je doslej umrlo 129.172 covidnih bolnikov, kar je za Rusijo drugo največje število smrti zaradi covida-19 v Evropi.

Razmere v Veliki Britaniji pozorno spremljajo tako zdravstveni strokovnjaki kot finančne ustanove, saj so v državi 19. julija ukinili skoraj vse protikornske ukrepe in to kmalu zatem, ko so v državi zabeležili največje število covidnih bolnikov od sredine januarja.

V Združenem kraljestvu je en odmerek cepiva doslej prejelo približno 46,6 milijona ljudi, v celoti cepljenih pa je 37,3 milijona ljudi, kar predstavlja 70,5 odstotka odraslega prebivalstva.

