Vprašanje za Janšo, Poklukarja in Kreka

Čemu služi ukrep preverjanja o statusu PCT s strani ponudnika, ki na to ni pripravljen, ni za to opremljen, je pa odgovoren in odgovarja za posledice?

Situacija. Ob vhodu ene od restavracij enega od trgovskih centrov. Ob prihodu na hranjenje, me zaustavi servirka hrane in vljudno od mene zahteva potrdilo o PCT. Potrdilo o cepljenju ji pokažem in jo prav tako vljudno povprašam, kako je prepričana, da ji kažem moje potrdilo o cepljenju? V trenutku zmedenosti mi odvrne, da bi verjetno moral pokazati osebni dokument. Ali je pooblaščena za legitimeranje, jo zopet vljudno povprašam? V tem trenutku je bila zmedenost popolna in nisem bil več v kadru.

Sedaj sprašujem odgovorne, Janeza Janšo, Janeza Poklukarja in Milana Kreka.

Čemu služi na takšen način vzpostavljen, nedodelan, nepremišljen, brez zakonske in informacijske podlage čez noč aktiviran ukrep preverjanja udeležencev (da ne naštevam česa vse) o statusu PCT s strani organizatorja oz. ponudnika, ki navsezadnje na to ni pripravljen, ni za to opremljen, strokovno in z opremo, je pa odgovoren in odgovarja za posledice?

Primernemu razreševanju COVIDNE situacije prav sigurno NE! Če obstaja tako velika možnost zlorabe, kot je tu, potem to resnično kaže, zopet, na že nestvarno napihovanje neskončnega ega zgoraj omenjenih ali popolni izostanek primerne, strokovne in premišljene izvedbe potrebnih postopkov.

Obojega smo v zadnjem letu in pol videli premnogokrat. Tolikokrat, da že počasi prehaha v genom naroda kot nekaj normalnega. In to straši, zelo straši. Popolna odsotnost zgoraj omenjenih in množice podrepnih empatije, občutka za realnost, občutka da bo tudi za njih kmalu konec trenutne vzhičenosti. Občutka, da bodo morali v tem okolju tudi potem živeti. Tega NI. Porušiti vse kar je vrednega, moralnega, dobrega za družbo v celoti in zgraditi tempelj sebi, ki bo nudil zemeljsko udobje in ugodje, samo njim!

Verjetno je resnična poanta v temu. Transferji neverjetnih količin denarja iz skupne, proračunske blagajne v nenasitne žepe zgoraj omenjenih podrepnih. Agresivna kadrovanja na FURSU, SURSU(statistični urad), DUTBju, vojski, policiji, na NPU, Sovi, ministrstvih že na operativnem nivoju in še in še, samo kažejo na to, da je potrebno sistem zamajati, ga zamegliti in na koncu izropati in napolniti tempelj.

Franci Kostrevc,

Dobrova