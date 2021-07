Preverjajo možnost obveznega cepljenja za učitelje

Italijanska vlada bi želela zagotoviti, da bi od septembra dalje pouk potekal v učilnicah

Italijanska vlada preučuje možnost obveznega cepljenja proti covidu-19 za zaposlene v šolstvu. S tem bi si želeli zagotoviti, da bi od septembra dalje pouk potekal v učilnicah, je v ponedeljek dejal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza v intervjuju za televizijo Rete 4.

V Italiji je cepljenih že 85 odstotkov zaposlenih v šolstvu. Obvezno cepljenje pa medtem od konca maja velja že za zdravnike in zdravstveno osebje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italijanska vlada si želi do prvega tedna septembra ob tem cepiti še 60 odstotkov šolarjev. "Do začetka septembra želimo cepiti 60 odstotkov šolarjev, zato da se bo lahko poučevalo v živo z manj izjemami," pa je poudaril predstavnik kampanje za cepljenje Francesco Figliuolo.

V Italiji bo v prihodnje tudi v veljavi razširjena raba covidnega potrdila. Od 6. avgusta bo potrdilo med drugim nujno za vstop v notranje prostore lokalov, kinodvoran, gledališč in športnih centrov. Zaradi tega so v Italiji že protestirali, novi so napovedani za danes pred parlamentom v Rimu.