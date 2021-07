Severna in Južna Koreja ponovno komunicirata

Pjongjang in Seul sta sporočila, da sta po več kot enem letu prekinitve znova vzpostavila čezmejne komunikacijske kanale med državama

Moon Jae-in in Kim Jong-un

© Flickr

Pjongjang in Seul sta danes sporočila, da sta po več kot enem letu prekinitve znova vzpostavila čezmejne komunikacijske kanale med državama. Komunikacijo sta državi vzpostavili na 68. obletnico podpisa dogovora o prekinitvi ognja, ki je končal korejsko vojno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južnokorejski predsednik Moon Jae-in si je od aprila dopisoval s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in strinjala sta se, da obnovita komunikacijo, so sporočili iz Seula. Dejanje bo pripomoglo k izboljšanju odnosov, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika.

Voditelja sta danes že opravila prvi telefonski pogovor, so sporočili z južnokorejskega ministrstva za združitev.

Severna Koreja je lani junija enostransko prekinila vse komunikacijske kanale med vladnimi uradi in oboroženimi silami obeh držav. S tem se je Pjongjang odzval na propagando z letaki, ki so jih južnokorejski aktivisti pošiljali čez mejo proti severu. Pjongjang je namreč očital Seulu, da ni ukrepal.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je danes poročala, da si vsi Korejci čim prej želijo okrevati po nazadovanju. Voditelja obeh držav pa sta se strinjala glede velikega koraka v obnovitvi medsebojnega zaupanja ter promoviranju sprave z oživitvijo komunikacijskih kanalov.

yMxcBAffWCI