»Izpolnjen cilj 70 odstotkov cepljenih odraslih«

"EU je držala besedo," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

"EU je izpolnila cilj, da bo julija proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih," je danes poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je opozorila, da je različica delta zelo nevarna, in pozvala vse, ki imajo priložnost, da se cepijo, naj to storijo.

"EU je držala besedo," je poudarila predsednica v pisni izjavi. EU si je po njenih besedah zastavila cilj, da bo julija 70 odstotkov odraslih zaščitenih z najmanj enim odmerkom cepiva. "Danes je ta cilj izpolnjen. 57 odstotkov odraslih pa je že povsem zaščitenih z dvema odmerkoma," je zapisala.

Cilj unije glede deleža cepljenih se je sicer v minulih mesecih vseskozi malce spreminjal. Najprej so v komisiji opredelili cilj 70 odstotkov cepljenih odraslih do poletja, nato so začeli govoriti o koncu poletja, nato o juliju, pri čemer niso natančno opredelili, ali se cilj nanaša na prvi ali na celoten odmerek.

Von der Leyen je sedaj sporočila, da je cilj izpolnjen ter da je Evropa s temi številkami med vodilnimi v svetu, saj da je uspešno ujela začetni zaostanek.

Obenem je predsednica danes opozorila, da je treba prizadevanja nadaljevati. "Različica delta je zelo nevarna. Zato pozivam vse, ki imajo to priložnost, da se cepijo. Za njihovo lastno zdravje in za zaščito drugih," je poudarila in zatrdila, da bo EU še naprej zagotavljala zadostne količine cepiva.

