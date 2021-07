Konec ameriške bojne misije v Iraku?

Ameriški predsednik Biden je napovedal, da naj bi se to zgodilo do konca leta

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Včeraj je ameriški predsednik Joe Biden v Beli hiši gostil iraškega premierja Mustafo al Kadimija in mu skušal pomagati pred oktobrskimi volitvami z zagotovilom, da se bo ameriška bojna misija v Iraku končala do konca letošnjega leta. ZDA imajo v Iraku trenutno okoli 2500 vojakov.

Predsednik Barack Obama je leta 2011 umaknil vse ameriške vojake iz Iraka, vendar pa jih je leta 2014 poslal nekaj nazaj, ker je skupina Islamska država (IS) zavzela velike dele iraškega ozemlja. Irak je leta 2017 razglasil zmago nad IS in ameriška prisotnost tam že dolgo časa več ni bojne narave, ampak gre bolj za svetovanje, pomoč in urjenje iraškim silam.

IS je sicer v večjem delu poražena, vendar še vedno deluje in prejšnji teden je prevzela odgovornost za bombni napad v predmestju Bagdada, v katerem je umrlo 30 ljudi. Ameriška vojaška prisotnost trenutno draži številne proiranske milice, ki so se pojavile v času boja proti sunitski IS. Vojaškega razloga za nadaljevanje ameriške prisotnosti v tem trenutku ni.

Biden je dejal, da je Irak že dlje časa ključen partner ZDA na Bližnjem vzhodu. Omenil je, da je tam služil njegov pokojni sin Beau Biden, ki je umrl za rakom, prav tako pa je zagotovil, da je njegova vlada odločena utrditi partnerstvo z Irakom.

Omenil je strateški dialog med državama in dejal, da gre za zavezo o sodelovanju na različnih področjih, od zdravstva, podnebja, do energije. Pri tem je spomnil, da bodo ZDA v Irak poslale 500.000 odmerkov cepiva proti koronavirusu.

Povedal je še, da so ZDA zavezane varnostnemu sodelovanju, skupen boj proti IS pa je ključen za stabilnost regije. S tem bodo nadaljevali, vendar pa se do konca leta bojna misija ZDA v Iraku končuje.

Al Kadimi se je Američanom zahvalil za vse žrtve in denar, ki so ga namenili njegovi državi. Sprejem v Beli hiši je označil za veliko čast in napovedal pogovore o izboljšanju že tako trdnih odnosov z ZDA.

1vthTywTyGU

gHg0rIbOxPM