Zeleno-levi prehiteli socialdemokrate

Zeleno-leva platforma Zmoremo je prvič v javnomnenjskih raziskavah na nacionalni ravni prehitela socialdemokratsko SDP. Zagrebški župan Tomislav Tomašević (Zmoremo) pa je trenutno najbolj priljubljeni politik na Hrvaškem.

Vladajoča hrvaška desna politična stranka HDZ ima podporo skoraj 30 odstotkov volivk in volivcev, medtem ko je do spremembe prišlo na drugem mestu. Zeleno-leva platforma Zmoremo je prvič v javnomnenjskih raziskavah na nacionalni ravni prehitela socialdemokratsko SDP. Zagrebški župan Tomislav Tomašević (Zmoremo) pa je trenutno najbolj priljubljeni politik na Hrvaškem.

HDZ ima že več mesecev podporo približno 30 odstotkov volivcev, konec julija pa so bili na 29,8 odstotka. Preobrat se je zgodil pri prvi zasledovalki, potem ko se je na to mesto prvič zavihtela platforma Zmoremo, ki ji zaupa 14,9 odstotka anketirancev, je pokazala redna mesečna raziskava Crobarometar, ki jo je v ponedeljek zvečer objavila komercialna hrvaška televizija Nova TV.

Raziskavo je v prvi polovici julija opravila agencija Ipsos med 984 polnoletnimi državljani. Statistična napaka znaša 3,6 odstotne točke.

Tretja v tej raziskavi je s 14,3-odstotno podporo največja opozicijska stranka v hrvaškem parlamentu SDP. Sicer ni prvič, da je stranka zdrsnila na tretje mesto. Leta 2014 je bila bolj priljubljena prav tako zelena stranka Orah, ki pa je kmalu potem skoraj izginila s politične scene, a se je pred kratkim vrnila kot del platforme Zmoremo.

Razlika med Zmoremo in SDP se sicer kaže v promilih, a se glede na ocene Nove TV v politiki zdi kot velika razlika. Kot pojasnjujejo, se priljubljenost Zmoremo krepi že peti mesec zapored, medtem ko SDP podporo volivcev izgublja že zadnje tri mesece.

Če bi bile parlamentarne volitve zdaj, bi petodstotni prag za vstop v parlamentu presegli še dve stranki, skrajno desno Domovinsko gibanje (7,7 odstotka) in konservativna stranka Most (7,6 odstotka). Raziskavo so sicer izvedli pred tem, ko je predsednik Domovinskega gibanja Miroslav Škoro nepreklicno odstopil s položaja šefa stranke. Vse ostale stranke bi prejele nekje do tri odstotke podpore. Neodločnih je bilo osem odstotkov anketirancev.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je medtem že drugi zaporedni mesec ohranil položaj najbolj priljubljenega politika na Hrvaškem. Sledita predsednika države in vlade, Zoran Milanović in Andrej Plenković.

Delo vlade podpira 36 odstotkov vprašanih, ne podpira 57 odstotkov, sedem odstotkov pa jih je neodločnih. Medtem 62 odstotkov anketirancev meni, da gre država v napačno smer. Le nekaj več kot četrtina jih je prepričanih, da je smer dobra. Za državljane je največji problem brezposelnost, sledijo skrbi glede gospodarske krize, epidemije covida-19, korupcije, življenjskih standardov in nizkih plač.