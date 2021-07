Prikrite zlorabe več sto otrok v socialnih ustanovah

Poročilo razkriva sramoten madež oblasti v londonskem okraju

Oblasti v londonskem okraju Lambeth so v drugi polovici prejšnjega stoletja prikrile zlorabe več kot 700 otrok v tamkajšnjih socialnih ustanovah, kaže danes objavljeno poročilo neodvisne preiskave. Lokalne oblasti so se opravičile žrtvam.

Lokalni svet v Lambethu je dovoljeval zlorabe v času od 60. do 90. let prejšnjega stoletja v petih domovih, s katerimi je upravljal, so zapisali v poročilu. Od 705 prijav, ki so jih podali nekdanji varovanci treh tovrstnih domov, je lokalni svet discipliniral le enega višjega uslužbenca, še piše v poročilu. V domu Shirley Oaks, ki so ga zaprli leta 1983, so prejeli prijave več kot 500 nekdanjih varovancev proti 177 uslužbencem, na spletu poroča britanski BBC.

"Z nekaj izjemami so uslužbenci lokalnega sveta v Lambethu otroke obravnavali, kot da bi bili ničvredni," piše v poročilu. Posledično so se lahko posamezniki, ki so predstavljali tveganje za otroke, vključili v domove za otroke, so pojasnili.

Eden od zaposlenih v domu je tako na primer v 70. letih prikril, da je bil obsojen zaradi spolnega nasilja nad otroki. Delo je obdržal tudi po razkritju tega. Leta 1999 so ga nato obsodili zaradi 34 primerov spolnega nasilja nad mladoletnimi, med njimi sta bila tudi dva dečka, za katera je skrbela socialna služba Lambetha.

Neodvisni preiskovalci so policijo pozvali, naj sproži kazensko preiskavo o smrti dečka v 70. letih 20. stoletja, ki je pred tem podal prijavo zaradi spolne zlorabe. Našli so ga mrtvega v domu Shirley Oaks.

Lokalne oblasti so se opravičile vsem žrtvam. Pozdravile so priporočila preiskovalcev, "ki bodo prispevala k temu, da bodo otroci v oskrbi lokalnega sveta še naprej varni".

