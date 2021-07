Minister za zdravje k cepljenju poziva tudi prebolevnike

Janez Poklukar nagovarja vse, ki so preboleli akutno okužbo z novim koronavirusom, da pristopijo k cepljenju, "da bomo kot družba ustrezno zaščiteni še pred jesenjo"

Janez Poklukar, minister za zdravje

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar z obiski cepilnih centrov po Sloveniji aktivno poziva k cepljenju proti covidu-19. Nagovarja pa tudi vse, ki so preboleli akutno okužbo z novim koronavirusom, da pristopijo k cepljenju, "da bomo kot družba ustrezno zaščiteni še pred jesenjo", je ministrstvo zapisalo na Twitterju.

Po ministrovih navedbah stopnja hospitalizacije zaradi covida-19 znaša v splošni populaciji 7,3 odstotka, pri starejših od 80 let pa je štirikrat večja in je približno 28-odstotna. "To je pomemben podatek, ko iščemo koristi cepljenja," je poudaril Poklukar.

Na ministrstvu na cepljenje vabijo tudi prebolevnike. "V Sloveniji so od 20. novembra lani s PCR testi potrdili 180.000 okužb z novim koronavirusom. Od tega se je 35.000 prebolevnikov cepilo z enim odmerkom cepiva, 27.000 pa z dvema. To pomeni, da se približno 118.000 prebolevnikov še ni cepilo niti z enim odmerkom," so zapisali na Twitterju.

Ob tem svetujejo, da se za odgovore na pomisleke obrnete na osebne zdravnike in strokovne službe. "Zgolj z visoko precepljenostjo bomo lahko obvladovali virus," so poudarili.

Poklukar je ob obisku cepilnega centra na Koroškem spomnil, da je v Sloveniji cepljenih več kot 900.000 prebivalcev. To po njegovih besedah pomeni 51-odstotno precepljenost polnoletnih prebivalcev.

"Ko je po cepljenju vzpostavljena zaščita, v naslednjih devetih mesecih v primeru stika cepljene osebe z osebo s covidom-19 ni potrebna niti karantena niti ni potrebno testiranje, razen če se pri osebi pojavijo znaki bolezni," so v tvitu poudarili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).