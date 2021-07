Obsojen na dosmrtni zapor

Morilec azijskih maserk v Georgii za zdaj obsojen na zapor, a mu grozi še smrtna kazen

Američan Robert Aaron Long, ki je 16. marca v masažnih salonih v okolici Atlante pobil osem ljudi, večinoma žensk azijskega porekla, se je v torek na sodišču v okrožju Cherokee izrekel za krivega umora štirih oseb. Obsodili so ga na dosmrtni zapor, a mu še vedno grozi smrtna kazen zaradi štirih preostalih umorov v drugem okrožju.

Long je marca napadel tri masažne salone, kar je sprožilo preplah v skupnosti azijskih Američanov, ki je bila že izpostavljena pritiskom in nasilju zaradi pandemije covida-19, med drugim tudi zaradi izjav nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta je za koronavirus obtoževal Kitajsko in uporabljal zaničljive izraze.

Ogorčenje so vzbudile tudi izjave enega od policijskih šefov, da je imel 22-letni Long pač zelo slab dan, ter izjave nekaterih predstavnikov oblasti, da umori niso imeli opravka z rasizmom, ampak z Longovo odvisnostjo od erotičnih masažnih salonov. Tožilci okrožja Cherokee so najprej zagovarjali smrtno kazen, vendar pa so se zaradi skrajšanja postopka odločili za dosmrtni zapor.

Tožilka okrožja Fulton Fani Willis pa namerava zahtevati smrtno kazen. V Fultonu se Long poleg obtožnice za umore sooča tudi z obtožnico terorizma in napada v oteževalnih okoliščinah. Tožilci okrožja Cherokee so vztrajali, da Long pri napadu ni pokazal rasizma, ampak je pač pobijal vse, ki jih je videl.

Najprej je v okrožju Cherokee ubil štiri osebe, od tega dve Američanki azijskega izvora, ter ranil eno osebo. Nato se je odpeljal v Atlanto, kjer je ubil še tri ženske v enem masažnem salonu in četrto v drugem.