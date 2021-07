WHO: »V zadnjem tednu porast števila smrti zaradi covida-19«

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se je število prijavljenih smrtnih primerov covidnih bolnikov po svetu v enem tednu povečalo za 21 odstotkov

© pixabay.com

"Število prijavljenih smrtnih primerov covidnih bolnikov po svetu se je v enem tednu povečalo za 21 odstotkov. V tednu med 19. in 25. julijem je namreč umrlo še 69.000 covidnih bolnikov," so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Novi koronavirus je doslej terjal več kot štiri milijone življenj. Strokovnjaki so pri tem opozorili, da države niso poročale o vseh ljudeh, ki so umrli po okužbi z novim koronavirusom, obenem pa so imeli nekateri umrli hude pridružene bolezni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pretekli teden so ob tem potrdili še 3,8 milijona okužb, kar je osem odstotkov več kot teden prej. Od začetka pandemije so potrdili že skoraj 194 milijonov okužb.

WHO je preučil tudi več kot 90 študij o učinkovitosti cepiv, ki jih je organizacija odobrila, to so cepiva družb AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac in Sinopharm. Študije v realnem času sicer niso celovite, saj so se večinoma osredotočale le na določena cepiva ali države. Tako je 60 odstotkov študij iz le treh držav, kjer so s cepljenjem začeli zgodaj - Izraela, ZDA in Velike Britanije.

Kljub temu pa študije potrjujejo, da so cepiva učinkovita proti težjim potekom bolezni. Učinkovitost cepiv AstraZenece, Moderne, Pfizerja in Sinovaca je pri več kot 80 odstotkih. Pri AstraZeneci in Pfizerju so ugotovili tudi učinkovitost proti različici delta.

Iz WHO so še sporočili, da bo v prihodnjih šestih do osmih tednih pobuda Covax dobila 250 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki so jih obljubili v okviru donacij. To je velika spodbuda za projekt, ki želi revnejšim državam omogočiti dostop do cepiva. Do sedaj so 137 državam in območjem razdelili 152 milijonov odmerkov.