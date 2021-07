Še ena zloraba RTV Slovenija: Janšev nagovor članom SDS predvajan kar v celoti

Novi časi: nacionalka v celoti predvaja govore na strankarskih shodih

V čem je bil nagovor Janeza Janše članom svoje stranke ob začetku tradicionalnega poletnega tabora stranke SDS v Bovcu 24. julija letos tako pomemben, da bi ga morali od prvega do zadnjega stavka prenašati na javni radioteleviziji? Od kdaj obstaja takšna programska praksa in zakaj tovrstnih potreb ne zadovoljujejo raje strankarski propagandni mediji, katerih obstoj je sicer že po sebi nevarna sistemska anomalija sredi medijsko razvite Evropske unije? Jim želi javni servis biti podoben?

Govorim o televizijskem posnetku govora predsednika Janeza Janše, ki so ga 28. julija zvečer na tretjem programu TV Slovenija predvajali v celoti in traja neskromnih 20 minut. Dokazoval bom, da gre za še eno zlorabo javnega servisa skozi njegovo čisto formo politizacije, ki je za nameček še v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija.

Ignoriranje tretjega člena

Vsebino govora, v katerem predsednik stranke novači zbrane pristaše, naj se začnejo pripravljati na prihajajoče volitve naslednje leto, puščam ob strani. Ampak očitno se je vsebinski poudarek zdel urednicam na televiziji strašno pomemben.

Žalostno, toda programski svet, strokovna in najširša javnost so se skozi dolga leta že dodobra navadili, da lahko vodstvo RTV Slovenija neposredno izigrava tretji člen Zakona o RTV Sloveniji, po katerem je tretji parlamentarni kanal namenjen predvajanju neposrednih prenosov sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ne bi bil mogoč. Naj znova citiram relevanten del člena, da bo glede zakonske podlage povsem jasno:

Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjega odstavka obsega tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

K temu lahko dodamo še uredniško oblikovane parlamentarno-informativne vsebine. Popolnoma očitno strankarska zborovanja ne sodijo v zgornji opis nalog tega programa; da gre za vladajočo stranko, je v tem oziru nepomemben podatek. Tovrstno ravnanje je več kot očitno favorizirajoče politično pristransko in torej v nasprotju z enim izmed osnovnih načel »Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija«, ki bi morala funkcionirati kot biblija profesionalnega ravnanja novinarjev in urednikov na javnem servisu.

Grafika, s katero so urednice TV Slovenija uvedle govor

Še več, omenjena načela v poglavju 4.2 opredeljujejo tudi, kakšni naj bodo prispevki o političnih strankah. Tam je zapisano, da »RTV Slovenija sproti poroča o delovanju političnih strank, pri čemer ji narava javnega zavoda narekuje enak odnos do vseh parlamentarnih strank.«

Kazenska kolonija brez jurisdikcije

Govor predsednika stranke na letnem taboru svoje stranke zato odpira vprašanje, ali bodo v dolžini 20 minut naslednjič predvajali tudi govore predsednikov drugih strank z njihovih letnih druženj ali ob kakšnih drugih lahkotnih priložnostih. Saj vendar ne govorimo niti o strankarskem kongresu!

Spet se bom ponavljal, če povem, da je tretji kanal TV Slovenija že dolgo nazaj prevzel vlogo nekakšnega pribežališča politično navdahnjenih novinarjev, kazenske kolonije politično preveč pristranskih novinarjev. Toda potem je kolonija postala enklava tistih, naklonjenih prav SDS ali njej sorodnim strankam, v kateri ne velja nobena jurisdikcija, zato lahko tam delajo po svoje.

Kolofon prispevka z nagovorom Janše: podpisujeta ga Jadranka Rebernik in Manica J. Ambrožič

Obenem je kanal prevzel vlogo odlagališča informativnih oddaj drugih kanalov in regionalnih centrov, kjer vrtijo reprize, pa takšnih, ki s parlamentarnim dogajanjem nimajo nikakršne povezave, tudi športnih prenosov. Najbolj suvereno pa na njem predvajajo komentatorske oddaje o politiki, ki na las vsebinsko spominjajo na Janševo Nova24TV in so včasih uravnotežene po principu desno-desno.

V tem duhu tudi odločitev za predvajanje njegovega nagovora na letnem taboru stranke ni prav nobeno presenečenje. Po odgovornosti bi lahko kdo povprašal, če bi to v naših neodgovornih krajih bilo še v modi, Jadranko Rebernik in Manico J. Ambrožič.

