»Kupuj ameriško«

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je zveznim agencijam predlagala nova pravila glede nabav, ki zahtevajo večji delež nakupov domačih izdelkov, narejenih v ZDA. Bidnova vlada to promovira kot dober način za zaščito ameriških delovnih mest in krepitev ključnih oskrbovalnih verig.

Biden je že v prvem tednu vladanja podpisal izvršni ukaz, s katerim je sprožil tovrstno pobudo, aprila pa je nato odprl še poseben zvezni vladni urad "Narejeno v ZDA", ki nadzira zvezne nabave in odloča o morebitnih izjemah, če ni na voljo ameriških izdelkov.

Zvezna vlada ZDA na leto kupi za okoli 600 milijard dolarjev izdelkov in storitev, od česar je skoraj polovica izdelkov predelovalne industrije, na primer od helikopterskih elis in tovornjakov do pisarniške opreme.

Bidnova vlada je danes naznanila nekaj novosti pri izvajanju 70 let starega zakona "kupuj ameriško", ki določa, da se z davkoplačevalskim denarjem načeloma lahko kupuje le nekaj, kar je vsaj v 55 odstotkih narejeno v ZDA. Sedaj se ta delež zvišuje na 60 odstotkov, sčasoma pa naj bi se na 75 odstotkov.

Pomanjkanje čipov in drugih ključnih materialov v času pandemije novega koronavirusa je Bidna prepričalo, da se ne gre zanašati na tujino, zato bo zvezna vlada plačala več za kritične izdelke, če so narejeni v ZDA.

Bela hiša se je pohvalila, da je Bidnova vlada doslej že povečala ameriške nakupe. Ministrstvo za energijo je napr. porabilo 2,2 milijarde dolarjev za nakup električnih avtomobilov, izdelanih v ZDA, jekla, računalnikov in drugega.

Ministrstvo za delo je namenilo 1,5 milijarde dolarjev za razno opremo, ministrstvo za obrambo pa 1,8 milijarde dolarjev za nakupe opreme za testiranje na novi koronavirus in druge zdravstvene opreme.

