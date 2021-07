Nekdanji kardinal obtožen spolnega napada na mladoletno osebo

Bostonsko tožilstvo je proti nekdanjemu kardinalu, 91-letnemu Theodoru McCarricku, ki je po vatikanski preiskavi spolnega nadlegovanja izgubil položaj na čelu ene največjih katoliških škofij v ZDA, vložilo kazensko ovadbo zaradi spolnega napada na najstnika v 70. letih prejšnjega stoletja.

Vatikanska preiskava je ugotovila, da je McCarrick spolno nadlegoval tako najstnike kot odrasle osebe, zato je bila kazenska ovadba le vprašanje časa oziroma odločitve katere od žrtev, ki bi ga bile pripravljene formalno obtožiti.

Časopis Boston Globe poroča, da je McCarrick v treh točkah obtožen nedostojnega napada na osebo, ki je bila tedaj starejša od 14 let.

McCarrick je prvi kardinal, ki ga je v ZDA doletela kazenska ovadba zaradi spolnega zločina proti mladoletni osebi. Ta oseba, ki je danes odrasel moški, še ni javno razkrita. Preiskovalcem je sicer povedal, da je bil McCarrick družinski prijatelj, ki ga je zlorabljal od mladih let.

Po njegovih besedah ga je tako leta 1974, ko je bil star 16 let, McCarric med poročno slovesnostjo njegovega brata odpeljal v sobo in otipaval, nakar pa mu je naročil, naj zmoli tri očenaše in zdravamarijo, ali obratno, da ga bo Bog potem opral greha.

Papež Frančišek je leta 2019 McCarricka razrešil duhovniškega poklica, kar je zelo odmevalo. Vatikan je sicer že leta 1999 dobil poročila o problematičnem obnašanju McCarricka, ki je potem vseeno dobil enega najvišjih položajev v hierarhiji katoliške cerkve.

