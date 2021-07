Predlog razrešitve direktorice TV Slovenija

Kadrovanje na javni televiziji

Natalija Gorščak, direktorica TV Slovenija

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Andrej Grah Whatmough je programskemu svetu predlagal razrešitev direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak. Gorščak ne namerava odstopiti, saj ocenjuje, da delo dobro opravlja in da ji s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati.

Natalija Gorščak je pojasnila, da je prejela predlog za razrešitev, ima pa možnost zagovora oz. "ukrepanja v zvezi s tem". O vsebini predloga za razrešitev še ni želela govoriti. Je pa poudarila, da je za presojo o njeni razrešitvi pristojen programski svet RTVS.

Odstopiti ne namerava, saj je prepričana, da svoje delo dobro opravlja. "Nikoli nisem bila tu zaradi položaja, ampak zato, ker zelo rada delam na televiziji in me to delo izjemno zanima," je pojasnila.

Kot je dodala, je tudi mednarodno zelo dejavna, med drugim je izvoljena podpredsednica televizijskega komiteja pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU). Je članica več mednarodnih žirij. Da so njene kompetence že pred leti prepoznali širše v Evropi, je navedla tudi v izjavi, ki jo je v sporočilu za javnost posredovala RTVS.

Na RTVS so v sporočilu tudi potrdili, da je Grah Whatmough predlog za soglasje k razrešitvi natalije Gorščak programskemu svetu posredoval danes. Za ta korak se je odločil po dolgem in tehtnem premisleku ter številnih pogovorih z direktorico televizije. Ta po njegovem "kljub večkratnim opozorilom in navodilom generalnega direktorja ni ukrepala ob zgodovinsko najnižji gledanosti televizijskih programov RTVS, kršila je pravila o pristojnosti na RTVS in s tem ni spoštovala statuta RTVS ter je opustila dolžno skrbno ravnanje pri preverjanju pogojev o poslovnem sodelovanju z RTVS".

Generalni direktor ob tem poudarja, da lahko pomen in poslanstvo RTVS upravičijo le, če jih gledalci, poslušalci in bralci gledajo, berejo, poslušajo ... "Če javnost naših vsebin ne spremlja oz. zanimanje zanje pada, je vodstvo dolžno ukrepati. Smo javni medij in na prvo mesto moramo vedno postaviti interes javnosti," meni.

Kot so pojasnili na RTVS, se je s trendom padanja gledanosti televizijskih programov generalni direktor seznanil ob prevzemu mandata konec aprila letos. "Takrat je strokovna služba za programski kontroling največ opozoril namenila padanju gledanosti v osrednjemu večernemu pasu med 20. uro in 22. uro in opozorila tudi na trend padanja gledanosti oddaj nasploh. Podatki so namreč kazali, da je gledanost v osrednjem večernem terminu v prvi polovici leta padla za tri odstotne točke, delež pa kar za 10 odstotnih točk. Prvi program TV Slovenija je glede na lani zapustilo več kot 40.000 gledalcev, medtem ko se je gledanost televizije nasploh povečala za 20.000 gledalcev," so navedli.

Prepričani so, da je direktorica s trendom gledanosti v celoti seznanjena, "kljub temu pa za jesen ni predvidela nobenih izboljšav". Prav tako po njihovem "ni videla potrebe po rebalansu programskega načrta, ki ga je maja predlagal generalni direktor".

Kot so navedli na RTVS, je iz poročila službe za programski kontroling v začetku julija razvidno, da je gledanost večernega osrednjega pasu dosegla najnižje vrednosti od začetka meritev gledanosti, to je po njihovem najnižje vrednosti v 21 letih. "Junija letos je bila namreč gledanost v tem terminu 3,2-odstotna, delež pa komaj 9,3-odstoten. V starostni skupini od 18 do 49 let, ki je za oglaševalce najpomembnejša, je gledanost 1,2-odstotna, delež pa 5,5-odstoten," so dodali.

Generalni direktor je nataliji Gorščak naložil pripravo akcijskega načrta dviga gledanosti, a mu je namesto ukrepov navedla razloge, zakaj ni ničesar mogoče storiti, so navedli na RTVS. Direktorica TVS tako po njihovih navedbah "zavestno ni opravila naloge, ki ji jo je dodelil generalni direktor, s čimer je izkazan statutarni razlog za njeno predčasno razrešitev s funkcije proti njeni volji".

Glede očitka nespoštovanja statuta in kršenja pravil o pristojnosti na RTVS med drugim na RTVS navajajo ugotovitev finančne službe za enoto Televizija za leto 2019, da je bila realizacija glede na plan višja od načrtovane za 606.000 evrov. "To gre zlasti na račun dviga stroškov za zunanje sodelavce, kjer je bila postavka prekoračena za 80 odstotkov, ter nagrade, darila in reprezentanco, kjer je bila prekoračena za 66 odstotkov," so navedli.

Dodali so še, da RTVS "najmanj v zadnjih desetih letih poslovno sodeluje s podjetjem, ki je v delni lasti sorodnika odgovornega urednika na TVS". "RTVS je imela v zadnjih desetih letih do tega podjetja za dobrih 2,7 milijona evrov terjatev in za skoraj 190.000 evrov obveznosti," so izpostavuli. Na RTVS so dodali, da Gorščakova v tem ni videla težav. Po mnenju generalnega direktorja to kaže vsaj na nepoznavanje poklicnih meril in načel novinarske etike, kakor tudi statuta RTVS, in predstavlja opustitev dolžnega skrbnega ravnanja direktorice televizije.

Gorščak je direktorica TVS postala marca 2019, pred tem je to delo opravljala kot vršilka dolžnosti. V začetku letošnjega leta se je potegovala tudi za položaj generalne direktorice RTVS, a je aktualni generalni direktor v drugem krogu prejel večjo podporo programskih svetnikov.