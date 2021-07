Skoraj polovica republikancev pričakuje oboroženo vstajo Američanov

Zloglasni vdor v ameriški Kapitol

© Flickr

Skoraj polovica republikancev v ZDA pričakuje oboroženo vstajo Američanov, kaže anketa univerze George Washington (GW). Kot so pokazali rezultati, okoli 47 odstotkov republikancev trdno verjame, da bo napočil čas, ko bodo "domoljubni Američani" morali vzeti zakon v svoje roke, torej se upreti vladi z orožjem.

Podpora osnovnim načelom ZDA, kot so poštene in svobodne volitve, svoboda govora in svoboda do mirnega izražanja protesta, je med demokrati in republikanci enako trdna. Vendar pa kar 55 odstotkov republikancev in le 15 odstotkov demokratov podpira uporabo sile za ohranitev tradicionalnega ameriškega načina življenja.

Medtem ko se 47 odstotkov republikancev strinja z izjavo, da bi morali patriotski Američani vzeti zakon v svoje roke, se s tem strinja le devet odstotkov demokratov.

Zaradi trditev bivšega predsednika Donalda Trumpa, da so mu lanskoletne predsedniške volitve ukradli s prevarami, imajo republikanci danes manj zaupanja v volitve kot demokrati. Okrog 85 odstotkov demokratov zaupa svojim lokalnim volilnim oblastem, med republikanci pa je zaupljivih le 63 odstotkov.

Zaupanje v poštene izide kongresnih volitev prihodnje leto ima le 28 odstotkov republikancev, med demokrati pa je zaupljivih kar 75 odstotkov. To se lahko spremeni potem tudi v volilno udeležbo.

