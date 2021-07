Samo globlje in globlje se pogreza bivši sopotnik Mira Cerarja!

RTV je treba počistiti! Imajo potrebnih 15 glasov? So razlogi za razrešitev direktorice TV Slovenija pri tem sploh pomembni?

Igor Kadunc, nekdanji direktor RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Andrej Grah Whatmough, nova metla na RTV ima res za kaj imeti tresočo roko. V zadnjem stavku objavljene izjave ob predlogu za razrešitvi direktorice TV Slovenije Natalije Gorščak je zapisal, da se mu je ob podpisu predloga za razrešitev tresla roka. Kot pravnik zagotovo ve, da lahko tudi sedaj velja kar sem rekel ob poizkusu svoje razrešitve: »Vedel sem, da nimajo nič, ampak da so ta nič predložili, me pa res vseeno preseneča«. Ampak če enkrat prodaš dušo hudiču, si pač prodana duša! Ni mila, s katerim bi umazanijo spral. Samo globlje in globlje se pogreza bivši sopotnik Mira Cerarja!

Veliko sem na igorkadunc.wordpress.com pisal o prvih poizkusih razrešitve zaradi »programskih napak« (predlagam, da postanete sledilec, ker bom še pisal o grožnjah javni RTV). Ko se je skupaj s svojo strokovno direktorico Vesno Zadravec, pri tem popolnoma osmešil, ker kršitev ni bilo, se je zdelo, da bo do naslednjič malo umiril svojo tresočo roko.

Pa je ni! Poskuša na drug, ponovno povsem nestrokovno. Spet je z argumenti popolnoma zgrešil, ampak očitno hoče VODJI pokazati, da vsaj poizkuša pometati. Mudi se mu namreč! Na upravnem sodišču je že pol leta tožba zoper njegovo imenovanje. Zna se zgoditi, da se bo kaj kmalu izkazalo, da kot pravnik ne razumel niti tega, kaj pomeni pogoj »izkušnje vodenja večjih sistemov«. Tako je povsem možno, da kmalu ne bo več generalni direktor. Morda bo zanj neugodno tudi mnenje KPK o sumu nasprotja interesov pri zaposlitvi Vesne Zadravec, soborke ob poizkusih moje razrešitve in poizkusih zavihteti se na čelo RTV, na mesto strokovne direktorice.

Kakšne razloge navaja za podpis predloga Programskemu svetu (v nadaljevanju PS) v »tresočo« dušo na spletni strani RTV (https://www.rtvslo.si/rtv/za-medije/sporocila-za-javnost/programskemu-svetu-rtv-slovenija-posredovan-predlog-za-soglasje-k-razresitvi-direktorice-tv-slo/589278)? Najprej se zlaže, da se je odločil po dolgem in tehtnem premisleku. Z delom kot generalni direktor je začel 25. aprila. Potem se je do konca junija ukvarjal z iskanjem razlogov za razrešitev Manice J. Ambrožič zaradi »napak« v informativnem programu. Tako je lahko »tehtno premišljeval« le kak mesec. Verjetno po kakšnem pospešku od VODJE ali njegovih!

Prvi očitek:

Natalija Gorščak ni ukrepala ob njegovih opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov. Spet takoj na začetku laž! Andrej Grah Whatmough se ni seznanil s trendi gledanosti šele po nastopu funkcije. S trendi gibanja gledanosti se je po svoji dolžnosti predsednika NS seznanjal z gledanostjo TV programov že veliko preje. Dolgoročni trend smo predstavili večkrat. Na posvetu o problematiki financiranja RTV Slovenija septembra 2019, na katerem je bil prisoten.

© RTVSLO

Podatki o gledanosti so bili vedno primerjalno objavljeni tudi v letnih poročilih (za leto 2020 na strani 53 in za leto 2019 na strani 48) in kot predsednik NS je GLASOVAL ZA OBE LETNI POROČILI! Nikoli ni predlagal, da bi v poročilu poleg letnih primerjav dodali tudi dolgoletne trende! Ob tem v Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022 zavestno nismo nikjer zapisali, da ne bo prišlo do padca gledanosti programov TV Slovenija. Zavedali smo se, da je to globalni trend, ki se ga ne bo dalo ustaviti, razen, če bi se bistveno povečali vložki (finančni in kadrovski!) v program. S tem bi omejili skoraj neizogibni prenos pravic za atraktivne športne dogodke in filme ter dobili možnost za produkcijo zahtevnejših razvedrilnih oddaj. Zapisali smo le, da »se bomo trudili, da RTV Slovenija ohrani položaj vodilne kulturne ustanove in osrednjega medija v državi, ki v zameno za javni prispevek državljanom zagotavlja visoko kakovostno in raznovrstno medijsko storitev, izpolnjuje zaveze javnosti in deluje tudi kot vodilna sila na kulturno-medijskem prizorišču«. Tudi za strategijo je glasoval tako programski kot nadzorni svet! Če se dobro spomnim, tudi Andrej Grah Whatmough!

Torej čemu laganje in zavajanje? Ali je možno, da Andrej Grah Whatmough ni zaznal resnosti zapisanega na 18. strani teksta »Osnove za utemeljitev uskladitve RTV-prispevka«, kjer smo zapisali: «Padec sredstev iz oglaševanja za 29 % glede na leto 2010 za 20 % gre v glavnem na rovaš (račun) zmanjšanje stroškov za oglaševanje na splošno, preusmeritve na splet in TUDI PADCA GLEDANOSTI ZA 19,7 %«! Gradivo je bil posredovano za razpravo na PS maja letos! In sedaj se spreneveda (laže), da »se je s trendom padanja seznanil (šele; op. Igor Kadunc) takoj po prevzemu funkcije«. Sram ga bodi! Še huje je, da on in strokovna direktorica Vesna Zadravec, ki je zadolžena tudi za programske zadeve in ji je podrejena tudi »služba za komuniciranje« ne znata brati in razložiti lastnih grafikonov. Dolgoročnega znanega trenda padanja gledanosti TV programov namreč nikakor ne morejo naprtiti Nataliji Gorščak, ki je postala direktorica šele v začetku leta 2019. Njun grafikon lepo kaže, da se je gledanost po izredni rasti izrednega leta 2020 samo spustila nazaj proti številkam leta 2019, ki pa so še vedno višje kot leta 2018! Torej je svojo vlogo v danih okoliščinah, kar se tiče gledanosti, zelo dobro izpolnila. Ob tem seveda zavajata z gledanostjo 2021, kajti prikazali so jo kot celoletno. V resnici pa je verjetno za 6 mesecev. Ve pa se, da je običajno višja v jesensko zimskih mesecih. Te opombe se jim ni dalo zapisati!

Morda je pohitel s predlogom tudi zaradi tega, ker kljub vsemu z Vesno Zadravec vesta, da bodo podatki za julij bistveno boljši, ker pač TV Slovenija odlično prenaša nastope naših športnikov na Olimpijskih igrah! Ne povesta tudi, da podatki za 6. mesecev kažejo na več kot uspešno trženje programov (če imam prave podatke, presegajo plan za okoli 10 %). Nestrokovno in podlo!

Enako, da si ji upa očitati pojasnjevanje, da bi lahko imeli programi TV Slovenija večjo gledanost, če bi imeli več denarja! Po tem, ko kot predsednik NS ni nikoli podprl prizadevanj za vsaj delno sledenje prihodkov (povečanja RTV-prispevka oz. sofinanciranj) rasti plač in drugih stroškov! Ali ne ve, da smo zapisali v strategijo, da naj bi imeli vsak teden eno igrano nadaljevanko? Nimamo je, ker država ni pokrila višjih stroškov plač zaradi zvišanj, na katere vodstvo RTV ni imelo vpliva! Zakaj sedaj ne naredi čisto nič, da bi z dodatnim denarjem lahko realizirali tisto, kar je zapisal v svoj program, da si bo prizadevalo za »več lastnih dokumentarnih filmov in serij, zagotavljanje produkcije slovenskega filma in slovenskih serij … Gledalcem je treba ponuditi tudi šport in razvedrilo … Gledalec slovenske javne televizije je upravičen do vrhunskih zabavnih šovov in športnih vsebin«. Zakaj za to ne dodeli več denarja?

Drugi očitek:

Natalija Gorščak naj bi kršila določila pravila o pristojnosti na RTV Slovenija in s tem ni spoštovala Statuta RTV Slovenija, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja generalnega direktorja za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. To absolutno ne drži. V planu za 2019 je imela TV Slovenija na voljo za porabo 45,2 mio evrov za variabilne in stroške dela in jih je tudi porabila 45,2 mio! Kot tedanji direktor jasno in glasno izjavljam, da smo redno mesečno spremljali tako pridobivanje prihodkov po enotah kot stroškov. Tudi če so kakšna odstopanja bila, smo po preverjanju vedno ustrezno ukrepali. Če bi menili, da gre za odstopanje od predvidenega in dopustnega, bi ukrepali ali z opozorilom in če bi ocenili za potrebno tudi s sankcijami, ki jih navaja Andrej Grah Whatmough. Pa za to ni bilo potrebe. O poslovanju vseh enot smo v mesečnih in trimesečnih poročilih obveščali tako NS kot PS! Zaključna poročila so vsebovale tudi te podatke in nikoli ni ne revizor, ne NS, ki je potrjeval zaključni račun, izpostavil vprašanja, ali je bilo poslovanje enot skladno s FN in načeli dobrega poslovanja! Nikoli ni tudi protestiral kot predsednik NS. Kot pravnik bi moral vedeti, da ko enkrat nekaj potrdiš, ne moreš potem reči, da je bilo kaj narobe! Ja in ne pozabimo, da je skupaj z njim v NS sedela tudi strokovna direktorica Vesna Zadravec. Tudi ona ni nikoli nič rekla. Je pa večkrat rekla, da ima TV Slovenija za svoje delovanje premalo denarja! Očitno pa je, da ne razume (–ta), da smo na nivoju programske enote vedno, tudi že v letih 1996 do 2001) gledali skupne podatke. Torej, da se že ob pripravi plana ve, da se bo lahko na eni postavki porabilo več ob zmanjšanju na drugi. Tako je navajanje, da naj bi bili stroški zunanjih sodelavcev za bombastičnih 80 % odstotkov višji in za nagrade, darila in reprezentanco za 66 %, beden poskus pridobivanja javnosti. Po podatkih iz tabel letnega poročila izhaja, da je TV Slovenija presegla predvidene stroške za zunanje sodelavce za 13,1 %, ob tem, da so bili s 3,0 mio € za 30 % nižji kot leta 2018! Res je, da so stroški za nagrade za 106 tisoč evrov višji od plana, ker so se pri planiranju verjetno zmotili in niso dovolj upoštevali na novo uvedenih razvedrilnih oddaj z nagradami! Pri planu se ve, da je edino gotovo, da se vseh postavk nikakor ne da pravilno oceniti. Zaradi tega je vedno dana določena svoboda preseganja pri odstopanju pri posamezni postavki. In kot rečeno sem zaradi splošnega doseganja ciljev »pokril« odstopanja!

Tretji očitek:

Natalija Gorščak ni preverjala pogojev o poslovnem sodelovanju z RTV Slovenija s podjetjem v delni lasti enega odgovornega urednika s TV Slovenija! In to naj bi se dogajalo kar celih 10 let! Ne vem ali naj bi bila Natalijo Gorščak odgovorna kar za vseh 10 let! Zakaj ni v sporočilo jasno zapisano, za katero uredništvo gre, vesta samo on in Vesna Zadravec! Ker je to postala informacija javnega značaja, ko je posredoval predlog razrešitve PS. Vendar sta spet zgrešila tarčo! Če je karkoli narobe pri tem sodelovanje, sem za to odgovoren sam, ker sem urednika imenoval! Če gre za tistega urednika (-co) na katerega bi se to lahko nanašalo, lahko povem, da sem po seznanitvi z možnim konfliktom interesov, ocenil, da ni vnaprej nič mogoče predvideti, da bi prišlo ne do kršitve Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenije, niti do izzivov glede integritete poslovanja. Zakaj? Ker dotični urednik (-ca) enega programskega področja ni nikoli sodeloval ne pri programskem ne poslovnem sodelovanju drugega uredništva oz. službe za trženje s sorodnikom, ne z njegovim podjetjem. Če bi obstajal najmanjši sum kakršne koli kršitve, bi kot generalni direktor sprožil ustrezne postopke. Očitno ima Andrej Grah Whatmough problem presoje glede etičnega ravnanja, tako kot ga je imel, ko me je NS pod njegovim vodstvom vsaj trikrat prijavil KPK, pa je slednja ugotovila, da ni bilo nič spornega. Tudi tu spornega ravnanja po mojem vedenju NI.

Tako lahko generalnemu direktorju le predlagam, da naj se zamisli in vsaj poskusi rešiti delček obraza, ki ga še ima, umiti roko in naj z njo podpiše svojo odstopno izjavo.

**Zapis je bil najprej objavljen na spletni strani avtorja, nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija**