Avstrijski prebrisanci

Dunajska izkušnja

Če se želiš čekirati v hotel ali drugo nastanitev, uživati kulturo v muzejih, galerijah, gledališčih, ja, tudi pri koncertih na prostem, se usesti na kako fino kavo ali pojesti dobro večerjo, se drajsati gor in dol po Praterju – za vse to in še več – potrebuješ PCT dokazilo. In tvoj ljubi otrok od 6. leta dalje ravno tako!

Seveda vam ne verjamejo na besedo, da niste Covid pozitivni. "Ui ar not krejzi", mi odgovori receptor, ko ga pobaram, da pri nas potrdilo pokažemo samo uradnim poobleščenim inšpekcijam, ker vlada visoka raven zaščite človekovih pravic. Ne. Uradna oseba je za njih natakar, receptor, prodajalec vstopnic, itd, torej tisti, ki je zadolžen za red in varnost in ima zato pravico vpogleda, če želite njihove usluge koristiti, jasno. Odvisno od vas.

In ker so prekleti Dunajčani prebrisani, sistem izvajajo dosledno. Vsaj tako se je pokazalo v parih dneh. In ker vedo, da je človek po naravi nergač, so sistem organizirali na način, da se na večih točkah po mestu (v strogem centru 3) lahko vsak brezplačno testira. Tudi turist!

Že na vhodu testcentra vas prosijo, da vašo ofucano masko zamenjate za njihovo PFF2, ki vam jo brezplačno ponudijo, vas registrirajo, testirajo in potrdilo vam po 15 minutah, toliko časa morate počakati na izvid, natisnejo.

Otroke tudi testirajo, kot rečeno, ampak jim ne rinejo palic v nos. Samo požgečkajo jih po ustih. Brezveze. Še več. Ljudi v javnih medijih celo vzpodbujajo, da bi se čim večkrat testirali. Si morete misliti? Ko sem še receptorju omenil, da pri nas NIJZ raje spodbuja, da se ljudje vrnejo sredi avgusta z dopusta, se mi je samo nasmehnil: "Ju ar krejzi."

Ker so, tako kot mi, že slišali za digitalizacijo, vam izvid tudi pošljejo po SMS-sporočilu na telefon in na e-mail, če želite. Ampak. Izvid velja 48 ur. Oni pa opazijo, če mu je pretekel rok. Prebrisanci, vam rečem.

Včasih imam občutek kot da je Avstrija ena taka Slovenija, o kateri je bilo govora daljnega leta 1991 na Trgu republike, če bi ujeli tiste smotane sanje. Mnja.

**Zapis je bil najprej objavljen na avtorjevem Facebook profilu**