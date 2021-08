Na Hrvaškem uveljavili elektronske osebne izkaznice

Zaradi številnih zaščitnih elementov je novo osebno izkaznico veliko težje ponarediti

Hrvaški državljani lahko od danes dobijo novo biometrično osebno izkaznico, ki bo hkrati tudi zdravstvena izkaznica, je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović na novinarski konferenci v Zagrebu. Nove osebne izkaznice so usklajene z uredbo Evropske unije o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov unije iz leta 2019.

"Nove hrvaške osebne izkaznice vsebujejo brezstični čip z biometričnimi identifikatorji imetnika osebne izkaznice, kot so fotografija obraza in odtisa dveh prstov v digitalni obliki, kar je podobno biometričnim potnim listom in bo državljanom olajšalo prehod čez mejo," je izjavil Božinović. Poudaril je, da so danes prejeli že več kot 2500 zahtevkov za novo osebno izkaznico.

Ocenil je, da bo zaradi številnih zaščitnih elementov novo osebno izkaznico veliko težje ponarediti, kot je to na primer z dosedanjim biometričnim osebnim dokumentom prve generacije. "Nova osebna izkaznica je prispevek h krepitvi notranje hrvaške varnosti, kot tudi varnosti EU in schengenskega območja," je dejal.

Davor Božinović,

hrvaški notranji minister

Nov biometrični dokument bo državljanom olajšal tudi pristop k digitalnim storitvam s pomočjo aplikacij za mobilne telefone, tablice in prenosnike. S prevzemom potrdila o elektronskem podpisu, ki ima pravno veljavnost kot lastnoročni podpis, bo s pomočjo mobilnih naprav možno elektronsko podpisati digitalne dokumente. Hrvaška potrdila o elektronskem podpisu bodo ob nadomestilu lahko dobili tudi ostali državljani EU.

Hrvaški državljani bodo prav tako lahko uporabljali nove osebne izkaznice pri obisku zdravnika, ker čip vsebuje matično številko zdravstvenega zavarovanja in bo tako nov dokument lahko nadomestil zdravstveno izkaznico.

Veljavnost nove biometrične osebne izkaznice je pet let. Za državljane nad 70 let starosti bo izkaznica veljala 40 let, je še povedal Božinović. Cena nove osebne izkaznice je 100 kun (13,35 evrov).